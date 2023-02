"Carnevale in piazza con artisti internazionali"

Acrobati, trapezisti, giocolieri e magie luminose: in piazza Saffi sta per prendere vita un Carnevale speciale, nato dall’idea di Accademia Perduta-Teatro Diego Fabbri in collaborazione con Circo e Dintorni. L’appuntamento è per domenica 5 marzo a partire dalle 17 con la ‘Compagnia di Icaro’, un sodalizio che porterà in città quattro diverse compagnie di artisti da strada (parliamo di un totale di circa 40 artisti) per uno show "esclusivo e senza uguali – come sottolineano gli organizzatori – pensato appositamente per Forlì".

"Per due anni – interviene l’assessora al centro storico Andrea Cintorino – non è stato possibile organizzare eventi di queste dimensioni, perciò ora siamo ancora più felici di poter dar vita a un grande evento che va a essere la conclusione del Carnevale, dopo che per diverse settimane hanno avuto luogo le sfilate delle maschere che si sono tenute al Ronco, al quartiere Romiti-Cava e, domenica, a Vecchiazzano". L’evento, che ha richiesto un impegno da parte del Comune di circa 50mila euro, sarà a ingresso gratuito. "Quando l’amministrazione mi ha chiesto di pensare qualcosa per festeggiare in grande questo Carnevale – spiega Ruggero Sintoni, direttore artistico di Accademia Perduta-Romagna Teatri – non ho avuto dubbi: ho subito pensato di avvalermi dell’aiuto di Alessandro Serena, con cui ho avuto l’occasione di collaborare in varie occasioni da ormai quasi vent’anni. Alessandro è un grande teorico del circo, ma è anche il coautore del Festival di Montecarlo e produttore di importanti spettacoli di circo contemporaneo. La sua conoscenza di questo mondo ha lunghe radici, infatti è il nipote della grande Moira Orfei. La sua conoscenza di questa forma d’arte ci permetterà di creare qualcosa che saprà far sognare bambini e adulti. Siamo certi che stupiremo tutti".

Ma quali sono le compagnie che animeranno il centro storico? Si comincerà dalla francese ‘Ménage Remue’ che interpreterà una schiera di soldatini giocattolo, come quelli della fiaba; poi ci saranno gli ‘Stelzen-art’ dalla Germania che impersoneranno delle farfalle giganti, capaci di coinvolgere il pubblico con le loro danze ipnotiche. Ci sarà anche un gruppo italiano: quello del ‘Piccolo nuovo teatro’ che realizza incredibili maschere sceniche con effetti pirotecnici hi-tech, poi un’altra formazione francese, la ‘Compagnie del quidams’ che concluderà la serata con un suggestivo carosello di cavalli luminosi, che condurranno gli spettatori in un viaggio tra fiaba e mito.

"I gruppi arriveranno in piazza in una grande parata – spiega Serena – poi si fermeranno ai quattro angoli della piazza e daranno il via agli spettacoli veri e propri. Ci sarà anche chi coinvolgerà direttamente il pubblico presente, chiedendo di gonfiare grandi palloni bianchi che, poi faranno danzare in cielo. Senz’altro uno dei momenti più indimenticabili di tutti sarà quello conclusivo, quando si potrà ammirare il galoppo dei cavalli luminosi. Non abbiamo dubbi sul fatto che lasceremo tutti a bocca aperta". In caso di maltempo l’evento, che proseguirà fino alle 20.30, si terrà al palazzetto dei Romiti.

Sofia Nardi