Carnevale Meldolese: truccambimbi, maschere e giochi di legno

Domani si svolgerà il ‘Carnevale Meldolese’. Alle 14 in piazza Orsini ci saranno giochi, laboratori, truccabimbi e intrattenimento curati da Acr, Ciac, Masci Meldola 1, Avis, Croce Rossa Meldola e Comitato Genitori. Sarà presente Nonno Banter 57 con i giochi di legno, oltre al carro allegorico del gruppo ‘Le Trappole’; alle 16,30 sfilata delle maschere di carnevale, poi premiazione finale. In edicola aperitivo a cura di Medusa Eventi. In piazzetta Amendola, dalle 14,30, esibizione di hip hop, zumba e acrobatica a cura di Dream Dance School; alle 15,30 spettacolo del fuoco con Alessio Magnani. Dj Lollo si occuperà della musica. Sarà presente uno stand gastronomico con proposte per tutti i gusti.

La festa è promossa da Comune, Proloco, Comunità Cristiana Cattolica Meldolese, dai Comitati Genitori delle scuole meldolesi e da Nonno Banter 57.