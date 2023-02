Carnevale, successo per la sfilata: Cava e Romiti, oltre 5mila persone

Dopo due anni di assenza forzata causa Covid, sabato pomeriggio nella zona Ovest di Forlì si è riacceso l’entusiasmo per una delle sfilate di Carnevale più sentite in città, quella che coinvolge i residenti (e non solo) dei quartieri Romiti, Cava, Villanova, Villagrappa, Castiglione, Petrignone, Ciola, San Varano, Rovere. Un successo si da un punto di vista quantitativo – hanno preso parte alla sfilata oltre 5mila persone – sia qualitativo èer la varietà delle proposte. All’iniziativa hanno partecipato con una collaborazione importantissima l’Oratorio e Circolo Don Mario Ricca, l’Istituto Comprensivo N. 5 Tina Gori, le associazioni genitori, le parrocchie e l’associazione Il Delfino.

Hanno sfilato i carri allegorici e i gruppi mascherati che, partiti dal palazzetto dello sport Villa Romiti, hanno concluso la parata presso il parco Bertozzi di via Sillaro, nel quartiere Cava - Villanova. Tante le famiglie giunte anche dai quartieri limitrofi e i bambini mascherati che hanno animato il ’Carnevale insieme’ della zona ovest.

Ad accompagnare l’evento ci sono stati anche giochi, balli e spattacoli acrobatici, oltre alla merenda per tutti a base di dolci messi a disposizione dall’associazione genitori.

"I numeri sono davvero straordinari – osservano gli organizzatori –. Abbiamo creato un nuovo modo di poter considerare la zona ovest di Forlì un luogo dove si può stare insieme, e trascorrere momenti di allegria e festa ma soprattutto per poter conoscere nuove persone di quartieri limitrofi e confinanti e unire la gente nel segno dell’amicizia e volontariato. Siamo felici di aver fatto, la scelta giusta, cioè provare a ridare vita alla zona ovest di Forlì, e non solo, dopo i due anni di stop dovuti all’emergenza sanitaria".