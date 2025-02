Carnevale, torna la festa. Musica, balli e animazioni. Oggi in piazza Saffi

Appuntamento oggi in piazza Saffi con la grande festa di Carnevale. Le maschere e gli intrattenimenti si animeranno a partire dalle 15 e proseguiranno per tutto il pomeriggio con eventi adatti a tutta la famiglia. La musica, infatti, sarà proprio una delle protagoniste principali della giornata, e a scegliere pezzi dagli anni Sessanta a oggi sarà un dj d’eccezione: Fabrizio Ferrari, voce storica di radio Rtl 102.5.

La musica sarà la cornice di una serie di animazioni coloratissime: sul palco balleranno i cosplayer in maschera che porteranno i personaggi più amati di ogni epoca, con molte parate a tema che si svilupperanno in tutta la piazza. Tra gli intrattenimenti della giornata ci sarà anche il premio al ‘costume di famiglia’ più originale.

Due gli ‘ospiti’ speciali della giornata: un enorme dinosauro animato alto oltre due metri e lungo quattro e un drago lungo oltre cinque metri, capace di sputare fumo dalle narici. Entrambi i suggestivi personaggi potranno fare da cornice a foto ricordo indimenticabili. In centro ci saranno anche i personaggi del circo, gli animatori e i palloncini colorati, e in due gazebo i bambini potranno ricevere pop corn e zucchero filato in omaggio, mentre il cannone che spara coriandoli e stelle filanti darà un tocco di colore in più. In caso di maltempo l’evento sarà rimandato al 1 marzo.