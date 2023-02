Carnevale: un sabato di festa con ‘Meldola in maschera"

Si svolge domani la festa di carnevale ‘Meldola in Maschera’. Dopo il successo del Carnevale in Rocca curato dall’Associazione CreAttiva che ha portato in scena ‘Pirati dei Caraibi’, prosegue così il ricco programma del Carnevale di Meldola promosso dall’amministrazione comunale, dalla Comunità Cristiana Cattolica Meldolese, da Pro loco Città di Meldola e dai Comitati Genitori delle scuole meldolesi in collaborazione alle associazioni cittadine.

Domani dalle 14.30 la festa coinvolgerà piazza Felice Orsini e piazzetta Amendola: un pomeriggio all’insegna del divertimento con stand di giochi curati da Comitati Genitori, gruppi di catechismo, Acr e poi giochi in legno di Nonno Banter 57 Aps, artisti di strada, sfilata delle maschere con premiazione del travestimento più originale, esibizione di hip hop e acrobatica a cura di Dream Dance School, i burattini della Compagnia della Ghironda e giochi sportivi con Evergreen Asd. Il programma prevede alle 15 il saluto delle autorità, alle 16,30 sfide tra le maschere, alle 17,15 sfilata dei gruppi mascherati e alle 18 le premiazioni. Alle 18,30 spettacolo di bolle giganti e magia a cura di Fata Katia. In piazzetta Amendola ancora hip hop e burattini.

Sotto il Loggiato Aldobrandini, infine, sarà allestita una merenda per tutti i bambini offerta dai forni e dalle pasticcerie del paese e da Coop Meldola.