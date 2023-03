Carnevale, una doppia festa nel weekend: carri e maschere

Predappio si prepara a festeggiare il Carnevale, con due appuntamenti previsti per il fine settimana, nati grazie alla collaborazione fra il Comune (Consulta dei giovani), l’associazione culturale Teatro delle Forchette e la Pro loco di Fiumana. Spiega Luca Lambruschi, assessore alla cultura e vicesindaco: "Si tratta di un momento importante, in cui la comunità, dopo diversi anni, ritorna a festeggiare il carnevale". La consulta dei giovani, composta da 17 ragazze e ragazzi di una fascia d’età compresa fra i 15 e i 19 anni eletti nel giugno scorso, ha promosso e partecipato con entusiasmo alla realizzazione di questo evento. Gli organizzatori auspicano che tanti ragazzi partecipino a questa due giorni, "che vuole essere un momento vissuto con allegria e spensieratezza". Domani il Carnevale si svolgerà a Predappio e domenica 5 a Fiumana. Domani all’ex Foro Boario di piazzale Isonzo si svolgerà il ‘Predappio Carnival Party’, dedicato ai giovani con tanta musica e divertimento. Dalle 18 alle 24 si troveranno carri allegorici, tre piste da ballo, food track e cocktail bar. Gli organizzatori invitano a partecipare in maschera. Maschere, animazioni, giochi e gastronomia sono anche gli ingredienti di base del Carnevale di Fiumana, grande festa popolare organizzata da oltre trent’anni. L’appuntamento è per domenica dalle 14.30. I gruppi mascherati sfileranno lungo le vie del paese, chiuse al traffico, tra musica e spettacoli. Sul fronte gastronomico la festa regala poi sapori tipici del territorio, preparati dai volontari della Pro loco di Fiumana. L’ingresso è libero.

q.c.