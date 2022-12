Caro energia, aiuti per imprese e cittadini

È stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Santa Sofia il bando e la modulistica per accedere ai contributi a fondo perduto a sostegno delle imprese insediate nel Comune che hanno registrato un aumento dei costi energetici. La richiesta di contributo, redatta sull’apposito modello allegato e firmato dal titolare o dal rappresentante legale oppure da un intermediario appositamente nominato e munito di procura speciale allegata alla domanda, dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite pec all’indirizzo [email protected] con oggetto: ‘Richiesta contributo per rincaro energetico – Bando imprese’ a partire dal 10 gennaio sino al 24 gennaio 2023. Info: 0543.956945 int.2 (Giulia Bosi) - 0543.974519 (Gigliola Leoni).

L’amministrazione comunale ha inoltre deciso di intervenire con una misura di sostegno economico straordinario in favore dei cittadini, destinata a coprire almeno parzialmente i rincari dei costi per energia elettrica che stanno gravando sulle famiglie. Il contributo economico sarà assegnato in un’unica soluzione una tantum, fino a esaurimento delle risorse disponibili di ciascun Comune, sulla base delle graduatorie e progressivamente in ragione del più basso valore Isee.

L’entità del contributo erogabile per ogni famiglia sarà parametrato sulla base della composizione del nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia anagrafico: 150 euro se il nucleo famigliare è composto da un componente; 200 nucleo da due componenti; 250 da tre; 300 da quattro componenti e 350 se il nucleo famigliare è composto da cinque o più componenti. Link al sito: https:www.asp-sanvincenzodepaoli.ithomenotizie202212bonus-bollette-santa-sofia-2023.html.

La domanda può essere presentata esclusivamente online ed è necessario essere dotati dello Spid del richiedente. Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda. Potrà essere presentata una sola domanda per nucleo familiare. L’accesso all’istanza online sarà disponibile esclusivamente dalla mezzanotte del giorno 10 gennaio 2023 e si interromperà automaticamente dopo le 23.59 del 10 febbraio 2023. I richiedenti impossibilitati a inoltrare la domanda online in autonomia, potranno richiedere la compilazione assistita presso lo Sportello unico Asp, esclusivamente previo appuntamento. L’appuntamento può essere richiesto via mail scrivendo a: [email protected]

Oscar Bandini