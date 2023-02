Caro vecchio biliardino "Tasse e burocrazia, lo storico gioco è ormai scomparso dai circoli"

Una tassa oggi e un balzello domani e anche i vecchi biliardini finiscono in soffitta. È quanto accade anche nei circoli ricreativi del Forlivese, soprattutto alla luce della burocrazia. L’anno scorso infatti uscì la norma che prevedeva una sorta di ’accreditamento’ per i macchinari da gioco – parliamo in sostanza dei calciobalilla, che hanno accompagnato i pomeriggi di intere generazioni – antecedenti al 2009. "Abbiamo provato, ma la procedura, da effettuare online sul sito dei Monopoli di Stato, è risultata molto complessa e farraginosa – spiega Luca Conti, segretario organizzativo delle Acli di Forlì-Cesena, che hanno una quarantina di circoli nel territorio –. L’autocertificazione ha scoraggiato i gestori, al punto che molti se ne sono sbarazzati e oggi come oggi penso che siano pochissimi i biliardini che restano a disposizione, peraltro gratuitamente. I nostri circoli hanno una valenza associativa e culturale, non sono sale Bingo".

Ha destato poi delle proteste (soprattutto in riviera) la recente circolare del Ministero dell’Economia che impone entro il 16 marzo agli esercenti il pagamento dell’Imposta sugli intrattenimenti su biliardi, calciobalilla e altri giochi (Isi), che si versa in base a un’aliquota forfettaria dell’8%. In pratica, l’esercente deve pagare 40,80 euro per ogni calciobalilla, che salgono a 87,20 per i vecchi flipper. "La tassa c’è da anni, non è cambiato nulla – sottolinea Frida Forlivesi, presidente del comitato di Forlì dell’Arci, cui sono associati circa cinquanta circoli – . Abbiamo sempre invitato caldamente i gestori a versare gli importi annuali, affinché non risultassero irregolarità in caso di controlli. Ma devo dire che ormai saranno rimasti non più di 4-5 le realtà in cui sono presenti calciobalilla e biliardini. D’altra parte non ci sono nemmeno le slot machine, perché la finalità dei nostri circoli è la socializzazione e la discussione sui temi culturali e politici".

Il pagamento di tale tassa veniva contestato da tempo in particolare dai gestori di attività rivolte al turismo, nella riviera romagnola. Il governo Draghi con un emendamento aveva esentato dal pagamento i proprietari di locali che hanno questi intrattenimenti, anche perché i ’balneari’ e altre categorie economiche lasciarono intendere che i loro associati, piuttosto che pagare, avrebbero tolto i giochi. Ora però la recente circolare riapre la questione, innescando le polemiche che si leggono proprio in questi giorni, soprattutto da parte di coloro che hanno un certo numero di ’macchinette’ e che quindi dovrebbero versare qualche centinaio di euro.

Fabio Gavelli