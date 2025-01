‘Caron dimonio e gli altri’: mostra a Forlimpopoli

Si presenta come un’iniziativa davvero originale la mostra ‘Caron dimonio e gli altri’ che apre i battenti oggi nella sala espositiva ‘Mario Bertozzi’, all’interno della rocca di Forlimpopoli, per iniziativa del Comune e di Heart4Children.

L’inaugurazione prevede alle ore 15 un incontro di presentazione nella Sala del Consiglio e, a seguire, la visita all’esposizione. Si potranno ammirare i mostri ispirati alla Divina Commedia che hanno creato le ragazze e i ragazzi delle classi seconde della scuola media Marinelli durante i laboratori con mattoncini condotti dai volontari di Heart4Children che operano alla Mattoncinoteca4All. Straordinaria la creatività sfoderata dai giovanissimi ‘artisti’: lavorando con i mattoncini, non si sono limitati a rappresentare le terribili creature descritte da Dante nel suo poema, ma ne hanno immaginate anche altre, ispirandosi ai ‘peccati’ moderni. Così, ad esempio, in questa spaventosa e coloratissima galleria, si incontrano il minaccioso ‘demone del bullismo’, il ‘guardiano della natura’ pronto a punire chi la natura la distrugge, e ancora il ‘demone dei furti’ e il ‘mangia-pescatori’, solo per citarne alcuni.

La mostra ‘Caron dimonio e gli altri’ potrà essere visitata sabato e domenica dalle 15 alle 17 fino al 26 gennaio.

ma.bo.