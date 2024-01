Carpentiere e muratore con patentino per gru

L’Azienda Edil Blitz srl di Cesena cerca figura specializzata che dovrà ricoprire il ruolo di carpentiere, muratore e ferraiolo. Dovrà essere in grado di leggere istruzioni tecnico-edili e progetti, avere buona attitudine al lavoro in team, essere in possesso di patente C e patentino per gru/carroponte. Gradito il possesso di patentino per saldatore. Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi.

L’offerta è valida fino al 4 gennaio.

Si offre un contratto a tempo indeterminato con

orario di tempo pieno: dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.

Per candidarsi dopo essersi registrati al Portale Lavoro per Te (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o avere scaricato l’App Lavoro per Te, cliccare sul pulsante ’Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.