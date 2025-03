Carpi stop dopo 4 mandati: "Altri meritano spazio"

Anche se saranno le elezioni del 30 marzo a decretare i nomi dei nuovi coordinatori dei quartieri forlivesi, già solo la lista di tutti i candidati regala qualche novità significativa, sia nell’analisi dei nomi presenti che in quella dei grandi assenti. E a spiccare tra i sei coordinatori che hanno deciso di non ricandidarsi c’è senz’altro Patrizia Carpi, storica coordinatrice di San Martino in Villafranca.

Patrizia Carpi, cosa l’ha fatta desistere dall’idea di correre per un nuovo mandato?

"Il tempo che iniziava a essere scarso. Io lavoro come agente di commercio, una professione che mi tiene spesso lontana dalla città e in più sono molto impegnata con la Pro loco. Ammetto che fino all’ultimo sono stata combattuta, poi ho deciso di non ripresentarmi e penso di aver preso la decisione giusta".

Per quanto tempo è stata a capo del comitato di quartiere?

"Ho fatto quattro mandati e significa che ho sfiorato i vent’anni da coordinatrice".

Un’esperienza positiva?

"Molto. Sono davvero legata al mio quartiere e se lascio non è certo per dei malumori. Da un lato penso anche che sia giusto lasciare spazio agli altri, dopo tanto tempo, ad esempio al mio vice, Roberto Tassinari, che è tra i candidati".

Quindi rimarrà comunque attiva nella Pro loco?

"Assolutamente. Anzi, i miei colleghi dell’associazione hanno accolto addirittura positivamente la mia scelta di non ricandidarmi: ‘Così avrai più tempo per noi’ dicono. E in effetti abbiamo tanti progetti che stiamo portando avanti e che richiedono molta energia".

Uno tra tutti la storica manifestazione ‘Pesche in festa’.

"Sì, siamo già al lavoro per la prossima edizione. In più portiamo avanti il progetto del teatro dialettale, parteciperemo come sempre all’Artusiana di Forlimpopoli e tanto altro ancora".

Rimarrà disponibile anche per il quartiere?

"Sì, certo, anche se ci sarà bisogno di una memoria storica o di un aiuto di qualunque tipo. Semplicemente, il ruolo di coordinatore sarà di qualcun altro. Del resto da anni nel quartiere siamo una grande famiglia e facciamo le cose insieme: in questo non cambierà molto".

Qualcuno c’è rimasto male per la sua defezione?

"Forse sì, senz’altro sono stati sorpresi, ma avevo davvero bisogno di una pausa. Poi chissà, tra cinque anni sarò andata in pensione e a quel punto si vedrà".

Sofia Nardi