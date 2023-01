Carradori ai sindaci: "Via la Mike? Impossibile fare dietrofront"

"Nessun passo indietro sulla decisione improvvisa di sospendere l’attività dell’automedica di Meldola e nessuna apertura al dialogo da parte della direzione sanitaria dell’Ausl di Romagna". Questo, in sintesi, sarebbe il contenuto di una lunga lettera che il direttore generale dell’Ausl Tiziano Carradori, ha indirizzato, tra gli altri, ai 15 sindaci del Forlivese che avevano contestato la rimodulazione del progetto di sviluppo del sistema di soccorso pre-ospedaliero Romagna. La chiave di tutto era la cosiddetta ‘Mike’, l’auto medicalizzata numero 42 di stanza a Meldola: senza, ne resta una sola in tutto il Forlivese.

A rivelare il contenuto della risposta sono i leghisti Massimiliano Pompignoli (consigliere regionale) e Jacopo Morrone (deputato). "Carradori blocca sul nascere qualsiasi protesta – sostengono – mette a tacere le giuste preoccupazioni degli amministratori locali, quelle dei sindacati e delle istituzioni, e conferma l’intervento adottato definendolo ’urgente e indifferibile, finalizzato a mantenere la migliore performance operativa del sistema di emergenza territoriale e dei Pronto Soccorso della Romagna in una congiuntura di gravissima carenza di personale’".

Secondo Pompignoli e Morrone, dal ragionamento del direttore generale, "emerge una sanità pubblica fatta solo di numeri e mai di persone", in cui si ribadisce "la fragilità del sistema di Pronto Soccorso e l’insufficienza di personale medico e mai, in nessun passaggio, si dimostra disponibile al dialogo. Invece di convocare in presenza i sindaci per affrontare il problema e cercare insieme un’alternativa sostenibile, Carradori soffoca ogni apertura al dialogo".

I due leghisti concludono dunque così: "Quello che avremmo auspicato non è tanto un confronto con la politica, ma una mano tesa verso le istituzioni, mettendoci la faccia e grande senso di responsabilità. Nel leggere il ragionamento di Carradori riscontriamo invece troppa chiusura, la tendenza ad agire in maniera unilaterale, a compartimenti stagni e senza alcun coinvolgimento dei territori. Soprattutto, con grande dispiacere, prendiamo atto che in Romagna, per cercare di risolvere un problema di personale e gestione del sistema di pronto soccorso, si ruotano medici e infermieri come fossero pedine di un gioco di società, senza risolvere in maniera strutturale le vere problematiche della sanità pubblica ma spostando solo l’attenzione dalle situazioni più fragili a quelle ancora più fragili".