"Carradori ha aperto a possibili soluzioni" "Noi piccoli comuni? Altro che paraocchi"

Lunedì pomeriggio nella sala del consiglio della Provincia si è tenuta una seduta pubblica nella quale il direttore dell’Ausl Romagna, Tiziano Carradori, ha spiegato le motivazioni che hanno portato alla scelta di sopprimere l’auto medica di Meldola, la Mike 42, insieme ad altre due dell’area vasta. "Non ci sono abbastanza medici per coprire i turni nei pronto soccorso", ha detto. Il consiglio provinciale ha poi votato tre ordini del giorno, uno presentato dal centrodestra che chiedeva il ripristino della Mike 42, richiesta portata avanti anche dai sindaci dei 15 comuni del forlivese già dalla fine di dicembre; uno presentato dal centrosinistra, che in consiglio è maggioranza, per difendere la sanità pubblica; e uno portato in extremis dal presidente Enzo Lattuca che chiedeva un ‘convinto’ sostegno della Provincia all’Ausl Romagna. È finita coi voti contrari gli uni degli altri e, quindi, la bocciatura di quello della minoranza e l’avallo degli altri con i soli voti della maggioranza.

Il giorno dopo non sono mancate le accuse da una parte e dall’altra. "Ci spiace che la nostra proposta – affermano i cinque consiglieri provinciali di centrodestra – abbia trovato il voto contrario di tutti i sindaci consiglieri del Pd, compresi quelli firmatari dell’appello a gennaio: da parte loro, quindi, una retromarcia. Ancora una volta ha prevalso la logica di partito". Contro la gestione del consiglio comunale aperto si sono espressi poi i consiglieri della Lega, Ombretta Farneti e Sauro Baruffi. "La responsabilità è del presidente della Provincia, Enzo Lattuca, che ha forzato con un ordine del giorno a sua firma, totalmente decontestualizzato".

Il gruppo consiliare Pd di Forlì sottolinea il voto contrario del centrodestra allo stesso ordine del giorno presentato dal presidente Lattuca. "Un voto contrario, quello del centrodestra, che non esitiamo a definire pericoloso, oltre che incomprensibile, poiché finalizzato a minare una eccellenza del nostro territorio. Tra tutti, quello che stona maggiormente è il voto contrario della forlivese Maria Teresa Rinieri, che si è posta in aperto contrasto con quanto dichiarato dal sindaco Zattini circa la volontà di restare nell’Ausl unica". Il gruppo dem fa sapere che lo stesso emendamento verrà presentato in consiglio comunale a Forlì.

Matteo Bondi