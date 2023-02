Carradori irremovibile sui tagli "Non abbiamo i medici necessari"

di Matteo Bondi

Si è detto grato di avere la possibilità di spiegare la propria posizione, il direttore generale dell’Ausl Romagna, Tiziano Carradori, quando ieri ha preso la parola nell’aula del consiglio provinciale di Forlì-Cesena, in seduta aperta e con due ordini del giorno, uno di opposizione e uno di maggioranza, che chiedevano il ripristino della Mike 42 a Meldola.

"Ho trovato grande difficoltà in queste settimane – ha esordito il direttore – ad accettare dichiarazioni che non hanno in supporto elementi fattuali. Sono quindi qui a rappresentare le ragioni per le quali mi sono trovato a dare mandato ai servizi preposti di operare la scelta, diciamo meno peggio, per la situazione in cui ci troviamo. E la situazione è semplice: purtroppo, non ci sono abbastanza medici di medicina d’emergenza. Operiamo nei pronto soccorso con un organico che non è numericamente adeguato".

Quindi Carradori ha esposto i numeri: "Al momento operano 145 medici in Romagna, ne mancano 45 e nei prossimi mesi andranno in pensione altri 6. Erano 11 e mezzo le auto mediche in servizio, con quella di Meldola che prestava servizio per 12 ore. Per poter tenere i pronto soccorso aperti abbiamo dovuto rimodulare le auto mediche, tenendone in servizio 9".

Il direttore dell’Ausl ha poi esplicitato tutti i calcoli orari che hanno portato a questa scelta. "Un collega in servizio al Ps – ha spiegato – in un turno di 12 ore vede circa 25 o 30 persone, mentre un medico in auto medica in un turno simile 2 o 3. Noi dobbiamo vedere il servizio pre ospedaliero di emergenza nella sua complessità che vede non solo le auto mediche, ma tutto il sistema delle ambulanze, dei pronto soccorso e dei punti di primo intervento". Constatazioni che non lasciano spazio a replica, anche se il direttore si è più volte detto disponibile a mettere in campo altre soluzioni se gli verranno presentate.

Nel suo discorso ha anche parlato degli altri spostamenti di auto mediche, che hanno portato alla soppressione di altre due auto nelle province di Rimini e Ravenna. "Non sono cambiamenti irrevocabili, soprattutto sulla dislocazione delle auto – ha spiegato –, infatti per il basso ravennate avevamo prima portato l’auto a Cotignola, poi pensato a Solarolo, ma c’è il problema del passaggio a livello, infine stiamo ragionando per Castel Bolognese".

Sulla Mike 42 e sui paesi che principalmente serviva, quindi quelle delle vallate, "abbiamo cambiato gli interventi – ha descritto –: a Santa Sofia ora interviene in prima battuta l’elisoccorso, in seconda l’auto di San Piero e solo in terza battuta quella di Forlì". Una spiegazione che ha interessato anche gli investimenti, come quello sul pronto soccorso di Forlì, spiegando come "quest’anno manchino di partenza 200 milioni di euro all’Ausl" ed ecco quindi che i lavori sono fermi. Per quanto riguarda la lacuna di organico, invece, il problema è quello della mancanza proprio di medici. "Facciamo i bandi - ha spiegato -, ma non arrivano abbastanza persone per coprire i ruoli, una cosa che fino a poco fa non succedeva".