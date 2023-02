Carradori: "Magrini, polemiche pretestuose" Il centrodestra: "Non può più guidare l’Ausl"

Centoquarantaseimila euro l’anno, 730mila in cinque. L’assunzione – e il relativo stipendio – dell’ex direttore dell’Aifa Nicola Magrini è già diventato un caso politico. A sollevarlo è stato Luca Bartolini di Fratelli d’Italia, il partito del premier Giorgia Meloni, che sul manager aveva fatto la scelta opposta: l’aveva allontanato (appena una settimana prima) dall’Agenzia italiana del farmaco. Il resto lo fanno le polemiche che nel nostro territorio divampano da oltre un mese, da quando l’Ausl – il nuovo datore di lavoro di Magrini, che si occuperà di Qualità e Governo Clinico – ha soppresso l’auto medicalizzata Mike 42 da Meldola, decisione confermata nonostante il parere contrario di tutti i 15 sindaci del Forlivese. Di fronte alle critiche, il direttore generale dell’azienda sanitaria Tiziano Carradori scende in campo. Come aveva fatto per difendere il taglio della Mike. Con una nota inviata alla stampa alle 19.25 di venerdì, bolla la polemica come "incomprensibile e pretestuosa". Cita le 75 assunzioni tramite selezione negli ultimi 5 anni per posti vacanti o pensionamenti senza "mai alcun clamore". Magrini, "autorevole professionista" ed "emiliano-romagnolo" (di Bologna) dunque "non paracadutato", percepisce lo stipendio "stabilito dal contratto collettivo di lavoro della dirigenza sanitaria". Poi il contrattacco: "Se a pensar...