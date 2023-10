Carrello tricolore. Il test al supermercato:: "Bene, si risparmia": "Loghi quasi invisibili"

Sugli scaffali dei supermercati e delle farmacie, da domenica scorsa, è arrivato il carrello anti-inflazione, un’idea del Governo per favorire il contenimento dei prezzi sui beni di uso quotidiano e tutelare il potere d’acquisto delle famiglie. L’iniziativa si basa sull’adesione delle catene e dei grandi marchi, in modo da creare una selezione di prodotti – alimentari e non – di largo consumo, per l’infanzia e la cura della persona, contrassegnati dal logo della campagna: un simbolico carrello tricolore.

Una partenza lenta anche a Forlì, come pare sia avvenuto nel resto d’Italia, complice l’avvio della campagna in una soleggiata domenica autunnale. Il nostro test è avvenuto al Conad Stadium, nel piazzale Falcone e Borsellino. La cartellonistica in molti esercizi risulta modesta e poco visibile: piccole etichette con l’icona sono state poste di fianco al prezzo di ciascun prodotto. "Non mi ero accorta dell’avvio dell’iniziativa – spiega Gabriella durante la spesa –, forse andrebbe resa più visibile con grandi manifesti o con dei bollini rossi che richiamano l’attenzione".

A Forlì hanno aderito 26 supermercati e 13 farmacie, impegnandosi non solo a offrire una selezione di articoli a prezzi contenuti ma anche a non aumentare il prezzo per un intero trimestre, quindi fino al 31 dicembre. "Vivo con la mia pensione – sottolinea un’altra cliente –, e da sempre sto molto attenta alle offerte e alle promozioni quando faccio la spesa; apprezzo l’iniziativa perché è attenta ai bisogni del consumatore". Le soluzioni a disposizione delle imprese per calmierare il mercato sono appunto i prezzi fissi di alcuni prodotti, le promozioni aggiuntive sui marchi del distributore e uno sconto forfettario.

In città Conad offre un paniere di oltre 500 beni a costi contenuti, mentre Coop sconta il 10% su articoli selezionati. I prezzi congelati riguardano, quindi, beni il cui costo è poco influenzabile dalla volatilità del mercato: infatti, tra i grandi assenti nel ‘trimestre anti-inflazione’ ci sono frutta e verdura sfusa, carne e pesce freschi e l’olio d’oliva, soggetti ai problemi legati all’agricoltura e ai cambiamenti climatici. C’erano invece anche barrette al cioccolato e pizze surgelate. Al Conad sono compresi alcuni prodotti biologici, alla Coop quelli senza glutine. È coinvolta anche la spesa per l’infanzia, tra cui i pannolini che lo scorso anno hanno subìto un incremento del 30% obbligando il Governo ad abbassare l’iva di cinque punti a inizio 2023.

"È sicuramente un’idea utile – conferma un giovane forlivese –, gli sconti fanno sempre bene soprattutto in questo periodo di difficoltà tra la guerra in Ucraina, il Covid e l’alluvione. Bisognerà tirare le somme alla fine dell’anno per capire se l’iniziativa ha funzionato in modo tale da replicarla o sospenderla".