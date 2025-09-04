Carriera Alias anche al Classico. Sul preside piovono le critiche di Popolo della Famiglia e FdI

Un modulo compilato, un nome diverso nei registri scolastici e attorno al liceo classico Morgagni si scatena la polemica. L’attivazione della carriera Alias – lo strumento che consente agli studenti in transizione di genere di utilizzare a scuola un nome differente da quello anagrafico – ha trasformato una scelta interna all’istituto in un caso che ha subito superato i confini scolastici.

A contestare la decisione è innanzitutto il Popolo della Famiglia: "Dalla cultura classica alla cultura woke – si legge in una nota –, un’offerta al ribasso che non fa certo onore a un liceo che in passato ha formato generazioni di studenti aiutandoli a sviluppare uno spirito critico libero e orientato alla verità". Il partito d’ispirazione cattolica attacca il preside Marco Lega: "Vedere ora un dirigente scolastico inseguire il pensiero dominante e piegarsi alla cultura woke è davvero sconfortante. Al professor Lega diciamo che non ci si può nascondere dietro la presunta necessità di intercettare le disforie di genere, questa è propaganda mascherata da buonismo che si vuole imporre con il consenso del consiglio d’istituto – conclude la nota –. Il liceo classico si concentri a fornire un’istruzione di qualità".

Gli fa eco Fratelli d’Italia: "Ancora una volta siamo costretti a constatare quanto, troppo spesso, le scuole siano soggiogate dalla deriva ideologica imperante a sinistra – sottolinea Nicholas Pellegrini, responsabile di Gioventù Nazionale per la provincia –. L’introduzione dei nomi ‘alias’ è un’operazione presentata come inclusiva, ma rappresenta l’ennesima mistificazione della realtà". Anche Giacomo Cesani di Azione Studentesca è sulla stessa lunghezza d’onda: "La scuola dovrebbe essere un luogo in cui si coltivano la verità, l’educazione e la crescita, non un laboratorio di inganni linguistici e sociali. Il compito di un liceo non è quello di assecondare fragilità passeggere. Ci auguriamo che torni sui suoi passi".

A difendere l’introduzione della carriera Alias, invece, è scesa in campo la Cgil provinciale: "E’ uno strumento per combattere le discriminazioni e ricordare ai giovani che non esistono persone di serie A e di serie B. A chi urla slogan reazionari per mettere in cattiva luce chi si occupa del benessere degli studenti ricordiamo che l’ideologia distorta è quella di chi nega i diritti, divulga messaggi discriminatori e alimenta l’odio".

Il dirigente Lega, interpellato, non ha voluto rilasciare dichiarazioni. In città la carriera Alias non è una novità: il liceo Artistico e Musicale Canova sotto la guida dalla preside Electra Stamboulis, l’aveva già introdotta per i propri studenti, suscitando a suo tempo polemiche analoghe. Anche al campus forlivese dell’Università di Bologna questa possibilità è garantita: il nome d’elezione compare sul badge, nella mail istituzionale e in tutti i sistemi informatici d’ateneo.

Valentina Paiano