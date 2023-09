Carrozziere per smontaggio e rimontaggio autobus

Azienda di Forlì cerca una apprendista carrozziere che si occupi di smontaggio e rimontaggio autobus, preparazione o completamento lavorazioni. E’ richiesto obbligatoriamente il possesso di licenza media e patente di guida B. E’ obbligatorio essere in possesso dei requisiti di età per poter stipulare un contratto di apprendistato o essere percettoritrici Naspi. Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi e si offre contratto di apprendistato con orario a tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. Per candidarsi occorre essersi registrati con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te, cliccando sul pulsante "Invia candidatura" entro il 29 settembre e seguire le istruzioni riportate.