Carta d’identità, ecco cosa cambia

Il Comune di Santa Sofia avvisa i possessori di carta di identità cartacea valida per l’espatrio che cesserà la sua validità dal 3 agosto 2026 per effetto del Regolamento UE.

I cittadini in possesso della carta di identità cartacea in scadenza dopo tale data

sono invitati a prendere appuntamento

con l’Ufficio Anagrafe

del Comune (0543.974551-52) per il rilascio della nuova carta di identità elettronica.

Per i residenti in Italia possessori di carta di identità cartacea è in ogni caso possibile procedere al rilascio di una nuova carta di identità elettronica (CIE) in ogni momento.