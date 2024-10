’Carte in dimora’: riflettori puntati sulle lettere di Pellegrino

Casa Artusi a Forlimpopoli, appartenente all’associazione nazionale Case della Memoria, aprirà gratuitamente le sue porte domani, in occasione della terza edizione di ‘Carte in dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro’, evento organizzato dalla stessa associazione. Sono aperte le prenotazioni per partecipare alle visite guidate gratuite: particolare attenzione sarà dedicata all’archivio artusiano della città, che conserva anche le numerose lettere scambiate fra Pellegrino Artusi e i suoi lettori. Questo prezioso patrimonio documentario fa parte del lascito testamentario che, alla sua morte, Artusi affidò alla città natale, ed è particolarmente interessante non solo perché testimonia il fitto dialogo fra il grande gastronomo e il suo pubblico, ma perché qui si trovano le basi per la stesura del suo manuale. E per l’occasione Casa Artusi, riconosciuta poche settimane fa Casa degli illustri dalla Regione Emilia-Romagna, esporrà eccezionalmente alcune di queste lettere. Le visite si svolgeranno dalle 10 alle 13, con gruppi di 10 persone al massimo. Per info e prenotazioni: 3498401818 - info@casartusi.it. "Dopo il successo dello scorso anno, Carte in Dimora ritorna per la terza volta, per rispondere all’interesse e alla curiosità che i cittadini e i turisti dimostrano sempre più di nutrire per il patrimonio storico e culturale custodito dalle nostre dimore – commenta Beatrice Fontaine, presidente dell’Associazione Dimore Storiche – Sezione Emilia-Romagna –. Non a caso questa iniziativa mira a sottolineare il ruolo delle Dimore Storiche a livello sociale, economico e culturale per l’intera Emilia-Romagna".

Matteo Bondi