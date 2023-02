Cartelle esattoriali, nuova rottamazione

Importanti novità per la ’rottamazione delle cartelle esattoriali’: i contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione-ter, a prescindere se in regola con i pagamenti, possono presentare domanda per accedere alla nuova definizione agevolata che prevede la cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora, e la cancellazione degli interessi iscritti a ruolo. Per usufruire della Rottamazione-quater occorre presentare la domanda per via telematica, entro il 30 aprile 2023, collegandosi alla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, e effettuando l’autentificazione per mezzo Spid o in alternativa, presentare un’istanza online in area pubblica. Ne dà notizia Federconsumatori, presso i cui uffici (0543. 37170) è possibile ottenere l’emissione delle credenziali Spid.