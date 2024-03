Caruso diventa ’castellano a vita’ della rocca

Si chiude un’era per la Pro loco di Castrocaro. Domenica i ragazzi dell’associazione di volontariato e il sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole Francesco Billi hanno inaugurato la stagione di visita alla fortezza millenaria e salutato con un affettuoso omaggio lo storico presidente Elio Caruso (nella foto il terzo da sinistra), giunto al passo d’addio dopo una vita consacrata alla valorizzazione del castello sulla rupe e del suo museo storico archeologico.

Sono trascorsi quarant’anni da quando, nell’ormai lontano 1980, Caruso fondò l’associazione ‘Il Campanone’, in seguito divenuta Pro loco. Dedito da allora alla promozione del borgo antico sovrastato dal maniero, nella primavera del 2000 Elio celebrò la riapertura della fortezza dopo secoli di oblio. E proprio all’esordio del terzo millennio, la Pro loco assunse la gestione della rocca curandone la progressiva musealizzazione.

Nel tempo si sono susseguiti restauri, ricerche storiche, pubblicazioni, eventi memorabili, che ebbero come protagonista e instancabile trascinatore proprio Caruso. ‘Il castellano del terzo millennio’, come ama ancora definirsi, in decenni di ininterrotto volontariato ha curato il castello come un ‘figlio’, affiancato dalla famiglia e dai collaboratori, fino a farlo diventare un punto di riferimento del patrimonio storico territoriale. Sono ben salde nella memoria le suggestive feste medievali e le affollatissime serate di Ognissanti che attiravano migliaia di persone.

Nel 2023 Elio Caruso ha passato il testimone al nuovo presidente Gianni Piolanti, oggi al timone di una squadra di giovani cresciuti all’ombra delle antiche mura. E così, l’associazione e l’amministrazione comunale, hanno ritenuto importante insignire del titolo di ‘direttore a vita del museo della fortezza’ l’ideatore e fondatore di questa incredibile realtà. A tal proposito ha dichiarato Piolanti: "Abbiamo deciso di sottolineare il passaggio di consegne con un sincero gesto di gratitudine perché se Elio non avesse speso una vita per il volontariato in fortezza, non potremmo ammirare questo monumento che ci rende orgogliosi. Il suo amore per questi luoghi, e talvolta la sua testardaggine, hanno permesso di conservare e promuovere la storia di Castrocaro, cosicché, possiamo ancora dare continuità al lavoro di decenni seguitando a far crescere la fortezza e il suo splendido museo".

Al momento di ringraziamento pubblico ha partecipato anche il sindaco Billi che così si è rivolto a Elio: "Sei sempre stato un vulcano di idee e non riesco a contare le piccole soddisfazioni che ci siamo tolti in tanti anni di conoscenza e collaborazione. A nome della comunità intendo ringraziarti, insieme a tutti i volontari della Pro loco di Castrocaro, di ieri e di oggi, per l’encomiabile impegno a vantaggio del nostro patrimonio culturale".

Con un po’ di commozione, Caruso ha voluto ricordare l’impagabile supporto e contributo della moglie Marta Matteucci, venuta a mancare dieci anni fa. Ha poi ringraziato la ‘sua’ Pro loco e l’amministrazione per l’inatteso omaggio, ribadendo l’importanza di conservare la fortezza e di procedere con i progetti di restauro del maschio e del girone affinché al complesso sia restituita integralmente la sua maestosità per divenire un luogo sempre più vivace per la comunità e le iniziative culturali.