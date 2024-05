Casa Artusi a Cibus con ‘Italianismi’

Casa Artusi di Forlimpopoli e Surgital, nel ruolo di sponsor principale, hanno promosso la mostra ‘Italianismi nel mondo’, inaugurata martedì nel giorno di apertura di Cibus 2024 alle Fiere di Parma. Realizzata in collaborazione con il programma governativo The Extraordinary Italian Taste del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e patrocinata dall’Università per stranieri di Siena, da Regione Emilia-Romagna e Atliteg, Atlante della lingua e dei testi della cultura gastronomica italiana dall’età medievale all’Unità, l’esposizione consta di 8 pannelli fotografici che illustrano la ricchezza della cucina tricolore declinata in un mosaico di tradizioni e diversità che ne definiscono l’unicità, a partire dal linguaggio.

"La nostra Casa Artusi sta vivendo una stagione di profondo rinnovamento – afferma Chiara Galbiati, direttore generale –, che si realizza anche attraverso importanti relazioni con partner di eccellenza sia a livello istituzionale che commerciale. Lavorare con Surgital nello sviluppo di un prodotto culturale come la mostra Italianismi è la naturale evoluzione di un incontro tra due realtà del territorio romagnolo che nello svolgimento delle rispettive mission hanno un focus comune: portare nel mondo il ‘bello e il buono’ della cucina italiana". Il tutto anche tramite la valorizzazione dei suoi vocaboli.

Matteo Bondi