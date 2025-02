Casa Artusi, al via un corso per imparare l’ABC dei fornelli

Il responsabile della scuola di cucina di Casa Artusi sarà il docente di un corso pratico in due serate per acquisire le tecniche base per chi si trova alle prime armi tra i fornelli. Le lezioni si terranno il 17 e il 18 febbraio dalle 19 alle 22 nel centro culturale dedicato al padre della cucina italiana, Pellegrino Artusi, in via Costa 27 a Forlimpopoli.

Le due serate saranno dedicate alla preparazione di un menù con proposte di carne e vegetali ispirate al manuale di Pellegrino Artusi e basate su operazioni basilari per la cucina di tutti i giorni. Le ricette che si andranno a realizzare sono: Finocchi colla balsamella n. 439, Insalata russa n. 454, Spaghetti alla rustica n. 104, Puré di patate, Quaglia arrosto con salsa d’arancio ed erbe aromatiche, Cardoni in salsa d’uovo n. 405.

All’inizio del corso i partecipanti riceveranno in omaggio il grembiule di Casa Artusi su tela in stampa romagnola della Stamperia Pascucci e la dispensa con le ricette e gli approfondimenti del corso di cucina, oltre a un piccolo ricettario per prendere appunti durante l’esperienza.

Al termine del corso ogni partecipante conserverà e porterà a casa con sé, in appositi contenitori biodegradabili o vassoi, quanto preparato personalmente durante la lezione.

Info e iscrizioni: casartusi.it.