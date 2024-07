Casa Artusi, chef stellati francesi e cucina popolare

Nei giorni della Festa Artusiana a Forlimpopoli una delegazione dell’associazione francese ‘La Bonne Europe: Lyon, Beaujolais, Romagna: l’alleanza del gusto’ ha fatto visita al ristorante Casa Artusi. I membri sono stati accolti dalla presidente della struttura, Laila Tentoni e dalla sindaca, Milena Garavini.

Il sodalizio è frutto di un progetto di cooperazione transnazionale creato nel 2005 e nei due anni successivi il comitato ha deciso di inserire tra le sue attività anche la partecipazione alla Festa Artusiana.

Ogni anno, quindi, è l’occasione per gli ospiti di visitare gli stand, confrontarsi con i ristoratori e i produttori, e un modo per mettere in contatto le scuole di formazione culinarie locali con quelle francesi.

Tra queste il Cfa le Fontanil Chambery, Cfa de la Gastronomie e il suo presidente, Christian Têtedoie, e i formatori dell’Institut Paul Bocuse.

La visita di quest’anno ha lo scopo di creare un evento gastronomico stellato associando la cucina popolare e casalinga a quella di alto livello.

L’iniziativa è stata organizzata da Stephanie Plaza ed erano presenti anche Davy Tissot (bocuse d’Or 2021), Jean-Philippe Merlin (direttore sala ristorante Paul Bocuse), Romain Barthe (chef del Beaujolais), David Carré (Cannes), Antonello Cabras (chef Lyon), Odile Mattei (giornalista Lyon People e Lyon 1ere), Pierre Jarlier e Beatrice Berthoux.