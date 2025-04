Casa Artusi, è polemica sugli inviti: "Evento riservato alla sinistra"

"Sembrava di essere alla festa dell’Unità, non all’inaugurazione dell’archivio digitale di Casa Artusi". Con queste parole Raffaele Montalti, capogruppo di opposizione della lista ‘La nostra città’, lancia l’accusa all’amministrazione comunale per non essere stato invitato alla cerimonia. "Nessuno di noi è stato coinvolto – spiega –, e neppure il consigliere regionale Luca Pestelli è stato invitato. Mi sembra grave, perché, appunto, non era una festa del Partito Democratico, ma un evento pubblico in un luogo pubblico".

Sabato mattina si è svolta l’inaugurazione dell’archivio digitale dei documenti di Pellegrino Artusi: erano presenti, oltre agli amministratori comunali, sindaco e vicesindaco in testa, anche l’assessora regionale alla cultura, Gessica Allegni, e i consiglieri regionali Dem Valentina Ancarani, Daniele Valbonesi e Francesca Lucchi.

Unico assente in quella fotografia che ha fatto il giro del web, appunto, il consigliere di Fratelli d’Italia, Luca Pestelli. A prendersi la ’colpa’ di questo è il vicesindaco Enrico Monti.

"La Regione è coinvolta considerando che ha finanziato parte del progetto – spiega il vicesindaco –, per questo negli inviti, che ha materialmente fatto Casa Artusi, oltre all’assessora Allegni abbiamo inserito i consiglieri locali. Però c’è stato un problema di controllo da parte nostra della lista, che non era ancora aggiornata dopo le elezioni di novembre scorso, e che ha portato a questo inconveniente. Ho chiamato Pestelli personalmente per scusarmi, l’errore c’è stato assolutamente, ma non era in malafede". Per quanto riguarda invece la mancanza dello stesso invito ai consiglieri comunali dell’opposizione. "Non viene fatto nessun invito specifico, né che siano di maggioranza, né che siano di minoranza – spiega Monti – perché l’evento è del Comune e i consiglieri sanno di poter partecipare. Montalti era fuori da Casa Artusi quella mattina, poi non è entrato".

