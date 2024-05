Casa Artusi e Regione a braccetto: "Così promuoviamo il territorio"

Nei giorni scorsi si è tenuta a Parma, Cibus, la fiera internazionale dedicata al settore agroalimentare Made in Italy. Quale migliore occasione per confermare e sancire, ancora una volta, il legame tra Casa Artusi di Forlimpopoli e la Regione Emilia Romagna nella promozione della cultura gastronomica regionale? Infatti, proprio durante Cibus, è stato firmato il protocollo di intesa tra i due enti. Un impegno reciproco tra Regione, tramite l’assessorato all’agricoltura e agroalimentare, e Casa Artusi in un rapporto di collaborazione per realizzare iniziative promozionali e di comunicazione tese allo sviluppo del settore agroalimentare regionale.

Mentre la Regione riconosce il centro gastronomico forlimpopolese, che opera in nome del padre della cucina italiana, quale interlocutore privilegiato per la realizzazione di eventi per la promozione del patrimonio agroalimentare, la Fondazione Casa Artusi si impegna, in nome della propria missione e finalità statutarie, ad essere di servizio per la valorizzazione della cultura gastronomica e le buone pratiche del territorio regionale. "L’accordo oggi sottoscritto – dichiara l’assessore Alessio Mammi – conferma, guardando al futuro, la collaborazione che già da anni vede Regione e Casa Artusi grandi alleati nella promozione del nostro prezioso patrimonio agroalimentare, in nome del miglior ambasciatore possibile, conosciuto in tutto il mondo, il padre della cucina italiana che ci ha insegnato come il cibo sia sapienza e cultura: Pellegrino Artusi".

Da anni Casa Artusi accompagna la Regione in missioni varie in giro per il mondo volte a promuovere i vari prodotti agroalimentari del territorio emiliano romagnolo, in particolare, durante la Settimana della cucina italiana nel mondo che vede, ogni anno, il centro culturale della cucina domestica presente nei cinque continenti con varie iniziative.

"Siamo felici e onorati – dichiara Laila Tentoni, presidente di Casa Artusi – di rinnovare questo accordo con la Regione Emilia Romagna, e di poter compiutamente svolgere la nostra missione ed essere a servizio di un territorio ricco di storie e di eccellenze e di buone pratiche che, in nome del gastronomo forlimpopolese, diffondiamo e raccontiamo con molta passione e orgoglio in Italia e all’estero".

