Casa Artusi, ecco la targa degli illustri nel ricordo di Pellegrino

Casa Artusi è stata riconosciuta ‘Casa degli illustri’ dalla Regione Emilia-Romagna. L’ufficializzazione e la consegna della targa celebrativa è avvenuta giovedì scorso alla presenza di Mauro Felicori, assessore alla cultura e paesaggio della Regione Emilia- Romagna. Perché un luogo possa essere riconosciuto come casa di illustre, secondo la legge regionale del 2022, deve essere in grado di rappresentare la vita, le tradizioni e i valori del personaggio di chiara fama che vi ha abitato o svolto la propria attività, nella sua dimensione pubblica o privata, ovvero essere prioritariamente e totalmente dedicate alla promozione del personaggio e avere le caratteristiche di museo monografico.

"L’inserimento di Casa Artusi fra gli illustri del nostro paese – dichiara Laila Tentoni, presidente di Casa Artusi – gratifica e onora tutti coloro che quotidianamente lavorano per diffondere l’opera del padre della lingua e della nostra cucina in Italia e nel mondo. Non solo, questo riconoscimento della Regione Emilia-Romagna ci offre la possibilità di realizzare un aggiornamento del percorso museale per rendere ancora più efficace il racconto di una storia bellissima".

Nel frattempo Casa Artusi sta partecipando al ‘Salone del gusto’, la più grande manifestazione mondiale di Slow Food, in corso di svolgimento fino al 30 settembre, al Parco Dora di Torino. Lo stand regionale (G11) prevede un ricco programma di attività in collaborazione con Apt Servizi, Unioncamere Emilia-Romagna e Ais Emilia, ben 47 incontri culturali sulla biodiversità vegetale, zootecnica e alimentare e di degustazioni di prodotti Dop, Igp e Presìdi Slow Food, e Casa Artusi è stata chiamata a promuovere il ricco patrimonio regionale.

Matteo Bondi