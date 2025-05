Casa Artusi, lascia anche la direttrice Galbiati

Non c’è due senza tre. Anche Chiara Galbiati, ultima direttrice di Casa Artusi, si è dimessa dall’incarico e a fine aprile ha chiuso la sua collaborazione con il centro di cultura gastronomica dedicato a Pellegrino Artusi a Forlimpopoli.

Si tratta della terza manager che dal 2022 se ne va dal ruolo apicale della struttura, a partire dalla direttrice storica, Susy Patrito Silva, che era stata in carica dal 2007 fino al 2022, passando per i sei mesi di Emanuela Bagnolini.

Galbiati non era in scadenza di contratto, così come non lo erano le altre che l’hanno preceduta. Contattata non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

A questo punto ci si potrebbe avvalere anche di un altro detto: ‘tre indizi fanno una prova’ e, a questi indizi, si potrebbero aggiungere anche le dimissioni di Elena Carrea, la segretaria della struttura forlimpopolese.

Abbiamo chiesto una spiegazione di questo ’fuggi fuggi’ generale a chi di Casa Artusi è il proprietario, cioè, il Comune di Forlimpopoli, ma la sindaca, Milena Garavini, ha derubricato la faccenda a "una questione amministrativa" indirizzandoci verso la presidente della Fondazione Casa Artusi, Laila Tentoni, che, a sua volta, si è trincerata dietro a un "no comment".

Cosa sta succedendo al cuore di quello che doveva essere il progetto di ‘Città Artusiana’? Per quale motivo manager di comprovata capacità non riescono ad esprimere al meglio il loro talento e, a un certo punto, gettano la spugna? Purtroppo a queste domande, né la sindaca, né la presidente di Casa Artusi, hanno voluto rispondere.

Entro la fine del mese, cioè tra pochi giorni, si terrà l’assemblea dei soci della Fondazione Casa Artusi, che sono il Comune e la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, che dovrà determinare il nuovo consiglio di amministrazione, con Tentoni che non può più ricoprire il ruolo di presidente.

Potrebbe essere anche l’occasione per un chiarimento tra i due soci, anche perché Galbiati godeva, a quanto sembra, della piena fiducia della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

Matteo Bondi