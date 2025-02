Casa Artusi, lavori in corso per il ristorante

Auspicati da tempo, sono partiti i lavori di riqualificazione degli spazi interni del ristorante e dell’osteria di Casa Artusi, avviati ufficialmente lo scorso 20 gennaio. In programma ci sono opere murarie, in particolar modo per i locali interrati (ex osteria), e la sostituzione degli infissi (porte e finestre) che, usurati dal tempo, presentavano evidenti danni causando anche infiltrazioni di acqua. L’intervento, per un importo di circa 80mila euro, è propedeutico alla riapertura del locale, chiuso al pubblico dall’aprile del 2024 e solo parzialmente a disposizione della Fondazione Casa Artusi per continuare a offrire i propri servizi di accoglienza, tra cui la ristorazione su richiesta.

Per quanto riguarda invece la futura gestione "sono ancora in corso contatti con varie realtà che si sono interessate – spiega la presidente della Fondazione Casa Artusi, Laila Tentoni –, dopo l’avviso di evidenza pubblica che avevamo pubblicato già a maggio. Con l’approssimarsi della fine dei lavori, andremo a definire anche la gestione". Il cantiere dovrebbe chiudere entro il mese di aprile.

"La riapertura del ristorante di Casa Artusi è un obiettivo particolarmente importante per Forlimpopoli – spiega la sindaca, Milena Garavini – e per questo una delle prime decisioni prese dall’amministrazione comunale, dopo l’insediamento a luglio, è stata quella di stanziare le risorse economiche necessarie a effettuare la ristrutturazione dell’immobile, di proprietà comunale". Da quel momento si è avviato l’iter progettuale di ristrutturazione e si è atteso il tempo, previsto per legge, di 4 mesi per consentire alla Soprintendenza di esprimere il proprio parere sull’intervento. Imprescindibile quest’ultimo passaggio, tenuto conto che l’intero complesso di Casa Artusi, compreso il ristorante, è parte integrante dell’isolato della Chiesa dei Servi e, quindi, sottoposto a tutela storico-architettonica.

L’intento è quello di consegnare al nuovo gestore che sarà individuato dalla Fondazione Casa Artusi, locali adeguati all’attività imprenditoriale di ristorazione. "Casa Artusi – dichiara Garavini – è, senza dubbio, il cuore del progetto Forlimpopoli Città Artusiana ed è condizione fondamentale per noi che funzioni al meglio. In questo contesto il ristorante è una parte altrettanto strategica e per questo stiamo facendo tutto il possibile".

"Abbiamo lavorato alla riapertura del ristorante con impegno e fatica costanti – rimarca dal canto suo Tentoni –, consapevoli dell’importanza che ha questa attività per il centro e la città di Forlimpopoli. Confidiamo che siano in via di superamento, anche in riferimento ai lavori in corso, le problematiche che abbiamo dovuto affrontare finora, per restituire appena possibile un ‘attività che dovrebbe costituire anche un modello di ristorazione artusiana da proporre in Italia e nel mondo".