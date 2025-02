Casa Artusi: ’maiale al latte’ per il festival

’Maiale arrostito al latte n.551 aromatizzato alla lavanda’ non è, evidentemente, il titolo di una delle canzoni in gara al prossimo Festival di Sanremo, ma quello della ricetta proposta dallo chef Matteo Milandri, responsabile della scuola di cucina di Casa Artusi, come ‘Piatto del Festival’. L’iniziativa, promossa dal Gruppo MoreNews e da Cna Imperia, intende creare un menù, firmato da rinomati chef, che possa esaltare i prodotti locali, in questo caso la lavanda, e che venga proposto nei ristoranti aderenti all’iniziativa della ‘Settimana enogastronomica del Festival’ che ha visto la prima edizione lo scorso anno.

Milandri sarà il prossimo fine settimana a Sanremo a proporre la ricetta, tratta dal manuale artusiano e rivisitata con l’aggiunta della lavanda, ai colleghi titolari di ristoranti. Il maiale arrostito va ad aggiungersi così agli altri due piatti proposti lo scorso anno da Enrico Delfringer, ‘Risotto Sanremo, con gambero rosso e fiori di Nasturzio’ e da Paolo Griffa ‘Nel giardino dei fiori di Sanremo’. "Casa Artusi, istituzione prestigiosa del panorama italiano e internazionale – afferma Luciano Vazzano di Cna Imperia –, si unisce così al progetto. Il Piatto del Festival sta crescendo e diventando uno strumento di marketing turistico per la città di Sanremo non solo in Italia. L’obiettivo è arrivare ad avere un menù completo tra 2 anni e poter così offrire ai tanti amanti del made in Italy e del Festival un’emozione culinaria unica".

Il Piatto del Festival sarà presentato domenica con una Cena di Gala al Living Garden Hub di Sanremo a cui parteciperanno istituzioni, autorità e professionisti del territorio. Domenica sarà anche il giorno di lancio della seconda ‘Settimana Enogastronomica del Festival’. Ad accompagnare Milandri nella presentazione della ricetta artusiana ci sarà anche il gastronomo di Casa Artusi, Mattia Fiandaca.

Matteo Bondi