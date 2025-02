Casa Artusi piange Margarita Forés, la chef filippina ‘ponte’ per l’Asia

Casa Artusi e Forlimpopoli piangono una cara amica, che viveva dall’altra parte del mondo. Lo scorso 11 febbraio è venuta a mancare nel sonno Margarita Araneta Forés delle Filippine, aveva 65 anni. Nel 2013 le era stato assegnato il Premio Marietta ad honorem, e per alcuni anni uno stand da lei organizzato aveva arricchito la Festa Artusiana.

A Manila aveva aperto una ‘succursale’ di Casa Artusi, nella quale si formavano i migliori chef asiatici che si specializzavano nella cucina italiana. Lei stessa nel 2016 era stata premiata come ‘Asia’s best chef female’ dal The World 50 Best Restaurant. Era a capo di un vero e proprio impero della ristorazione. Aveva aperto marchi come Cibo, Lusso, Grace Park, che contano oltre 50 ristoranti a Manila. L’assegnazione del riconoscimento artusiano venne dato con questa motivazione: "Il Premio Marietta ad honorem 2013 a Margarita Araneta Forés che, imprenditrice e cuoca di Manila, promuove la cucina italiana nelle Filippine e dintorni, con passione e competenza. Sostenitrice del pensiero e dell’opera artusiana, ha aperto, in accordo con il centro di cultura forlimpopolese e per le medesime finalità di formazione e ristorazione, Casa Artusi Filippine".

A firmare l’accordo di collaborazione con l’imprenditrice filippina a Manila era stato lo stesso sindaco, Paolo Zoffoli. "Era una grande ammiratrice dell’Italia e di Artusi – ricorda –, quando siamo stati là ci ha mostrato il suo lavoro e abbiamo firmato un accordo che prevedeva che Casa Artusi curasse la formazione dei suoi cuochi. Era sempre propositiva. Casa Artusi a Manila esiste ancora". Un accordo che aveva visto come testimone anche l’ambasciatore italiano nelle Filippine. "Ci mancherà tanto – continua Zoffoli –, anche se non organizzava più lo stand di cucina durante la Festa Artusiana, ogni volta che veniva in Italia, non perdeva occasione per passare a trovarci. Con lei Forlimpopoli perde una grande amica della città artusiana".

Matteo Bondi