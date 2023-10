Casa Artusi protagonista oggi su Rai 2 del nuovo programma tv ’Origini’

Forlimpopoli porterà in televisione le Origini della cucina italiana e della cultura artusiana raccontando la sua storia e quella di Artusi nel nuovo programma Rai intitolato, appunto ’Origini’, condotto da Francesco Gasparri e Valentina Caruso. La puntata girata a Forlimpopoli andrà in onda oggi alle 15 su Rai2 e sarà replicata sabato 14 ottobre su Rai1 alle 11.25. Inoltre sarà disponibile on demand su raiplay.it. La puntata mostrerà le bellezze di una città vocata alle tematiche del cibo, dal Museo Archeologico con le sue antiche anfore, all’isolato della Chiesa dei Servi che ospita Casa Artusi. Nella biblioteca gastronomica, tra i cimeli e le lettere appartenute al gastronomo forlimpopolese, Laila Tentoni, Presidente Casa Artusi, esporrà ai conduttori lati inediti e curiosi sulla vita di Artusi e della straordinaria storia della cucina italiana. Nella Scuola di cucina l’Associazione delle Mariette, con la Presidente Verdiana Gordini, racconterà con gesti e pratica la preparazione della Sfoglia di una volta, tipica esperienza che turisti, visitatori e appassionati possono vivere quotidianamente in Casa Artusi.