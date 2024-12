Casa di Comunità a Forlì, l’Ausl svela come sarà: ecco ambulatori e Cup

Forlì, 7 dicembre 2024 – “Accoglienza e accessibilità: il nostro obiettivo è di ridurre le tappe e semplificare il rapporto tra cittadini, pubblica amministrazione e sanità”. Così Francesco Sintoni, direttore del distretto socio-sanitario di Forlì, ha presentato giovedì sera alle associazioni di volontariato il grande progetto della ‘Casa della Comunità’. Finanziata per 12 milioni di euro grazie ai fondi del Pnrr e del Ministero della Salute, si tratterà di un polo che raccoglierà in un unico edificio nell’ex Orsi Mangelli (zona Portici) diversi servizi socio-sanitari, ambulatoriali e del terzo settore, disposti su 3.300 metri quadrati sul lato di via Vespucci.

“Dovremo fare in modo di fornire ai cittadini che hanno più bisogno un luogo in cui esprimere i propri problemi e soprattutto trovare una risposta o un orientamento – spiega Sintoni –. È un luogo di incontro per i cittadini finalizzato al loro benessere, in cui dare risposte: l’obiettivo è molto ambizioso per tante ragioni. Anche gli operatori sanitari stessi dovranno implementare quel tipo di cultura della multidisciplinarietà e dell’intersettoriarialità con i servizi sociali”. In altre parole, la risposta non sarà solo medica, ma il paziente potrà essere seguito sotto vari aspetti.

Il termine previsto per la fine dei lavori è il 16 gennaio 2026 (con qualche mese d’anticipo rispetto alla scadenza del Pnrr). Poi, dopo un periodo di collaudo che durerà alcuni mesi, la nuova struttura sarà operativa per il mese di giugno dello stesso anno. In una prima fase, l’inizio dei lavori aveva subito degli slittamenti. Dapprima previsto per lo scorso aprile, l’avvio dei cantieri è stato poi rinviato di alcuni mesi. “Al momento rispettiamo pienamente i tempi del cronoprogramma. Inoltre abbiamo ricevuto la scorsa settimana la visita dei commissari di Agenas, l’Agenzia di sviluppo dei servizi sanitari regionali, che ha certificato l’avanzamento dei lavori”.

La struttura sarà articolata in tre piani, ognuno dedicato a uno specifico àmbito e in cui verranno accolti professionisti, operatori socio-sanitari e del terzo settore. Al piano terra i cittadini troveranno già il personale per redigere una prima valutazione dei bisogni (raccolta dati e informazione) in un punto unico di accesso, soprattutto per le persone anziane o bisognose di particolare assistenza. Inoltre verrà impiantato un punto prelievi e un presidio di guardia medica, aperto 24 ore su 24. Sempre al piano terra ci sarà una sala polivalente in cui opereranno i volontari delle associazioni del terzo settore.

Proseguendo, al primo piano verranno collocati gli studi di medicina generale e pediatria, psicologi di comunità e specialità ambulatoriali. Infine, al secondo piano saranno presenti laboratori di diagnostica per immagini (radiografie ed ecografie), centro diagnosi demenze e unità di promozione della salute. Alla nuova ‘Casa della Comunità’ verranno poi inglobati i servizi amministrativi presenti in via Colombo, quali il Cup, l’anagrafe sanitaria e altri servizi. “Fino a due anni fa non esistevano standard e livelli assistenziali a livello distrettuale indicati dal ministero, dal 2022 sono stati definiti dal decreto ministeriale 77. Per cui abbiamo deciso di attivarci in questo senso per muovere dei passi in avanti che ricalchino sempre meglio i bisogni dei cittadini”.

Infine, rimarcando il concetto della creazione di una ‘cittadella della salute’, nell’ex sede di Romagna Acque verrà inaugurato un nuovo centro di salute mentale, con una sezione di neuropsichiatria e il consultorio. Si tratta del palazzo affacciato su piazzale del Lavoro: vuoto da anni – da quando Romagna Acque si è spostata a poche decine di metri di distanza –, era ormai saltato da tempo il progetto di farne il comando della polizia locale.