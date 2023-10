Casa del fascio, a Predappio resta tutto fermo

Il sindaco di Predappio annunciava tanto vagamente e sempre con le mani avanti che i lavori sarebbero iniziati entro qualche mese, se non vi fossero stati intoppi. Il 23 settembre, quasi sei mesi dopo, mi sono recato all’Archivio di Stato di Forlì per una conferenza dell’architetto Giancarlo Gatta, uno dei protagonisti del progetto di restauro dell’edificio predappiese. La conferenza, inserita nelle Giornate Europee del Patrimonio, presentava un titolo davvero allettante: ‘Patrimonio a Forlì e dintorni tra restauri e carte d’archivio, il caso dell’Ex Casa del Fascio e dell’Ospitalità di Predappio’. Interessante il percorso di memoria storica sull’edificio da parte del relatore; nessuna novità, invece, riguardo all’andamento del restauro, praticamente ancora da iniziare quegli interventi di miglioramento sismico e di rifacimento dei solai. I soldi per tali primi interventi, circa 2,6 milioni di euro dei 3,5 milioni iniziali, decurtati di 900mila per spese progettuali, già esistevano ad aprile scorso, non si capisce, dunque, perché niente sia iniziato.

Neppure si sa come utilizzare l’edificio restaurato: il restauro della Casa del Fascio di Predappio è come una partita di calcio senza inizio perché, al momento, il pallone è bucato, sgonfio di finanziamenti, di determinazione della politica locale, regionale e nazionale, infine di opportuna, costante informazione ai cittadini, all’opinione pubblica, invece rigorosamente tenuta all’oscuro.

So di rischiare l’infondata accusa di apologia del fascismo, ma nel periodo 1927-1928 il regime realizzò numerose opere ed è umiliante il raffronto tra un passato del fare e il presente dell’incertezza, solo scartoffie, chiacchiere e mancanza di nerbo. So soltanto che il restauro della Casa del Fascio di Predappio è una pluridecennale vergogna politica che mena il can per l’aia, piglia per il naso cittadini e contribuenti, innanzitutto quelli predappiesi.

Franco D’Emilio,

storico e scrittore