Casa della Comunità, attivati i nuovi servizi

La Casa della Comunità ‘Alta Valle del Bidente’ di via Porzia Nefetti 43 a Santa Sofia ospita da alcuni giorni nuovi servizi. Infatti, agli ambulatori dei medici di medicina generale e a quello della cronicità attivi dal 2023, ora si aggiungono lo Sportello unico Asp, l’operatore di prossimità e gli uffici degli assistenti sociali dell’area minori, adulti, disabili e anziani.

"Portiamo oggi a compimento il progetto della Casa di Comunità – dichiara l’assessora alle politiche sociali Isabel Guidi –, ottemperando così a quanto indicato dalla Regione sul modello delle Case di Comunità, che prevede la presenza sia di servizi sanitari che sociali in una stessa sede. Collocarli tutti in un singolo edificio ci permette di venire incontro alle necessità degli utenti, che hanno un unico polo di riferimento, e soprattutto di migliorare la qualità dei servizi offerti promuovendo un approccio integrato e multidimensionale. Ciò consentirà di progettare ed erogare interventi sanitari e di integrarli con azioni sociali, con la partecipazione della comunità nelle sue varie forme. L’obiettivo – chiosa – è creare una rete di supporto formata da associazioni di cittadini, pazienti, caregiver e volontariato".

Lo Sportello unico (aperto martedì 9-14 e giovedì 14-16.30) è un punto informativo e di orientamento relativo a risorse e opportunità che il territorio rivolge ai residenti, a cui ci si può rivolgere ad esempio per attivare la Spid o la Cie, compilare domande o moduli, ottenere informazioni su tematiche afferenti al centro stranieri. L’operatore di prossimità (orario di ricevimento martedì e giovedì 8.30-13) in collaborazione col servizio sociale del territorio, accompagna, sostiene e monitora le persone in condizione di emarginazione o a rischio di esclusione sociale. Per contattare gli uffici: 0543.972600.

