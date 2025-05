Casa di comunità, focus sul benessere

Il calendario dei prossimi incontri in programma per la Casa di comunità di Modigliana, in piazza Oberdan 6/A presso la sala al secondo piano, prevede, domani dalle 9,30 alle 11,30, il primo incontro di alimentazione con dietista sulle ‘Basi della sana alimentazione: impariamo a comporre un piatto sano, pratico e gustoso’.

Si proseguirà giovedì 15 con il primo incontro di attività fisica con il tecnico delle attività motorie per ‘Semplici strategie da utilizzare per aumentare l’attività fisica giornaliera’. E infine giovedì 22, il secondo incontro di alimentazione con dietista su ‘Tutto parte dalla spesa: strumenti utili a elaborare un menù settimanale equilibrato’.

Lo slogan scelto è ‘Scegli il benessere: tre passi verso nuovi stili di vita per la Salute’, e il progetto è a cura del Servizio igiene e sanità pubblica, con dietisti e assistenti sanitari, in collaborazione con il dipartimento di Cure primarie di Forlì-Cesena, nell’ambito del Piano regionale della Prevenzione 2021-2025.

Si tratta di un pacchetto di tre incontri per aiutare i cittadini a migliorare l’alimentazione, contrastare la sedentarietà, prevenire alcune malattie croniche come obesità, diabete e ipertensione, limitando le complicanze. Due incontri teorico-pratici saranno dedicati all’alimentazione. Il terzo all’importanza dell’attività fisica nel mantenimento del benessere psico-fisico a tutte le età, dal titolo ‘AttiVITA Fisica: semplici strategie da utilizzare per aumentare l’attività fisica nella vita di tutti i giorni’.

Giancarlo Aulizio