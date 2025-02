Casa di Comunità, idea questionario. Pestelli (FdI) critica i Cau

La nuova Casa di Comunità di Forlì, che si svilupperà in piazza Orsi Mangelli, continua ad essere oggetto di forte interesse e coinvolgimento da parte della comunità forlivese. Il progetto di nuova casa di comunità prevede la costruzione del nuovo edificio nella zona dei Portici in via Colombo, che affiancherà quelli già esistenti ed attigui (consultorio familiare, neuropsichiatria infantile e pediatria di comunità), diventando un polo importante di riferimento per le attività territoriali. Dopo alcuni incontri, molto partecipati, le prossima tappe del percorso saranno la diffusione ai cittadini di un questionario per la rilevazione di riflessioni sui temi di accessibilità e accoglienza e la formazione di focus group per analizzare meglio i temi prioritari emersi.

Sulle nuove strutture sanitarie interviene anche il consigliere regionale di FdI, Luca Pestelli, che ha presentato un’interrogazione. "È ormai evidente che i Cau rappresentino un’esperienza da superare, in favore di un sistema sanitario più integrato". Pestelli si chiede "cosa ne sarà degli annunciati Cau a Forlì, Forlimpopoli e Savignano? Parliamo di strutture che, sin dalla loro istituzione, si sono dimostrate carenti dal punto di vista dell’adeguatezza delle prescrizioni, inefficaci come struttura di medicina d’urgenza, insufficienti come investimento di medicina territoriale. Mentre l’assessore Fabi annuncia in maniera trionfalistica l’aumento delle prestazioni effettuate, è evidente come le modifiche al sistema sanitario abbiano inciso in maniera negativa sulle liste d’attesa: invece che risolvere problemi, hanno creato bisogni".