Casa di Comunità, ribalta televisiva per la cucina didattica

Mercoledì 19 febbraio, alle ore 13,45, durante la rubrica del Tg2 ‘Medicina 33’ condotta dalla giornalista Laura Berti, è prevista la messa in onda di un servizio sull’innovativo progetto di cucina didattica della Casa di Comunità (CdC) di Forlimpopoli. Le riprese e le interviste, realizzate dalla troupe guidata dal giornalista Andrea Martino, hanno coinvolto Giuseppe Benati, direttore del Dipartimento di Cure Primarie e Medicina di Comunità Forlì-Cesena, Francesco Sintoni, direttore del Presidio Ospedaliero di Forlì e del Distretto Sanitario di Forlì, Chiara Reali e Federica Tamarri dell’Igiene e Sanità Pubblica di Forlì-Cesena, Melissa Righi, referente processo nutrizione clinica dell’Ausl Romagna, Azzurra Bernabei, coordinatrice infermieristica dell’Ospedale di Comunità e Responsabile della Casa della Comunità di Forlimpopoli, alcuni pazienti e utenti del progetto, e due operatori di cucina dell’ospedale ‘Morgagni-Pierantoni’ di Forlì (Karin Serri e Andrea Panzavolta).

"I disturbi della nutrizione – spiega Benati – rappresentano una criticità rilevante nella comunità, in grado di incidere su qualità di vita, incidenza di patologie, costi sociali". I dati parlano di 4 adulti su 10 in sovrappeso. Nella CdC di Forlimpopoli esiste da anni un servizio di ambito provinciale per disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, integrato tra competenze psichiatriche-psicologiche e dietologiche-nutrizionali, e la Casa è stata scelta per sviluppare servizi di presa in carico di pazienti affetti da anoressia e bulimia. "In questi pazienti la riabilitazione nutrizionale che si attua – continua Benati –, nell’ottica dell’alleanza terapeutica, può tener conto di un approccio più propriamente rieducativo, e non forzato, per favorire la compliance del paziente. L’obiettivo è quello di aiutare i pazienti a ristabilire gradatamente un’alimentazione corretta. La forma di riabilitazione più strutturata è rappresentata dal pasto assistito. Questo trattamento prevede che il paziente sia assistito durante i pasti da un operatore, per superare gli ostacoli che gli impediscono un’assunzione adeguata di nutrienti per quantità e qualità". Proprio per questo la Casa di Comunità di Forlimpopoli è stata scelta come luogo ideale per la ‘cucina didattica’.

"La medicina culinaria – aggiungono gli operatori – è un campo della medicina basata su evidenze scientifiche che combina l’arte del cucinare con la scienza della medicina. La finalità è di educare sull’importanza del cibo nel prevenire e curare patologie. È necessario anche in questo caso un approccio multiprofessionale che porta in cucina uno chef insieme a medici, dietisti, psicologi, infermieri, educatori".

La cucina didattica si inserisce nei percorsi di trattamento del sovrappeso/obesità e di altre patologie croniche legate allo stato nutrizionale, e rappresenta il luogo ideale sia per interventi in piccoli gruppi di pazienti che per trattamenti individuali. È intitolata a Paola Zani, dietista che ha sviluppato nel nostro territorio la nutrizione clinica.

Matteo Bondi