Casa di riposo, al via i lavori per 320mila euro

Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione dell’immobile di via Unità d’Italia 49 a Santa Sofia, che ospita la Comunità Alloggio e il Nucleo Appartamento dell’Asp San Vincenzo de’ Paoli, un servizio fondamentale per l’intero territorio dell’alta vallata del Bidente. Il progetto ha un valore complessivo di 320.000 euro di cui 270.000 euro finanziati dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, nell’ambito del Bando Distretto.

"Un risultato importante – commenta la sindaca di Santa Sofia Ilaria Marianini –, che conferma l’efficacia della collaborazione tra enti. Il Comune di Santa Sofia è capofila del progetto, realizzato insieme ai Comuni di Galeata e Civitella comproprietari dell’edificio e uniti nel sostenere una rete di servizi socio-assistenziali efficiente e accogliente".

Nel concreto gli interventi previsti sono: rifacimento completo della copertura; impermeabilizzazione e messa in sicurezza dei terrazzi; riqualificazione del corpo centrale di collegamento, con cappotto termico e rivestimento in lamiera, per migliorare efficienza energetica e qualità estetica dell’edificio. I lavori sono affidati all’impresa Milanesi Srl, aggiudicataria dell’appalto.

"Ringrazio per la preziosa collaborazione – aggiunge la prima cittadina di Santa Sofia – i sindaci di Civitella e Galeata Claudio Milandri e Francesca Pondini, gli uffici dell’Asp e lo Studio Associato Locatelli, per la progettazione. In particolare ringrazio i vertici della Fondazione Carisp di Forlì per aver creduto in questo progetto e nella sinergia tra Comuni. Questo è un passo concreto verso una rete di servizi più solida, accessibile e moderna – conclude –, capace di rispondere ai bisogni delle persone che vivono e lavorano in queste strutture".

Un passo avanti da parte dei Comuni, anche se ancora resta al palo l’ipotesi avanzata nei mesi scorsi dalla minoranza consigliare di Santa Sofia della necessità di rialzare di un piano l’edificio e quindi portare i posti per non autosufficienti da 40 a 60 insieme ad una stretta collaborazione col vicino ospedale Nefetti che potrebbe permettere, a detta della minoranza, il soggiorno per tutti coloro che hanno bisogno di assistenza 24 ore al giorno.

A sua volta la presidente del consiglio di amministrazione dei soci Francesca Pondini sindaco di Galeata: "si tratta di un primo significativo passo per riqualificare la struttura e i servizi ai nostri anziani ospiti. Stiamo operando in silenzio quotidianamente per riportare nei binari giusti il confronto tra le famiglie degli ospiti, la cooperativa che presta i servizi, i sindacati e i rappresentanti dell’Asp".

