Casa di riposo Drudi, "contagio di scabbia ora sotto controllo"

Alla Casa Residenza Anziani Istituzione Drudi di Meldola si va verso la risoluzione del focolaio di scabbia. E’ quello che emerge dopo il recente incontro tecnico di aggiornamento tra il Comune di Meldola, l’Istituzione Davide Drudi, l’Ausl Romagna, i medici della struttura e il gestore Àncora Servizi Soc. Coop. Sociale, incontro dove si è fatto il punto sulla situazione relativa ai casi di scabbia riscontrati nelle settimane scorse.

E’ stato confermato che non sono stati registrati nuovi casi e che, in data 18 settembre 2025, è stato effettuato l’ultimo trattamento sanitario sui soggetti coinvolti, che pertanto in base alla profilassi eseguita, non dovrebbero più risultare contagiosi. "È stato inoltre ribadito che i medici della struttura, in collaborazione con il gestore e in costante raccordo con l’Ausl – precisano il sindaco Roberto Cavallucci e il presidente della Istituzione Drudi, Walter Neri – eseguono ispezioni giornaliere e garantiscono un monitoraggio continuo della situazione sanitaria. Inoltre – aggiungono – l’Ausl ha comunicato che, il prossimo 30 settembre è previsto un sopralluogo congiunto tra gli specialisti dell’Igiene Pubblica e i medici della struttura, finalizzato a verificare ulteriormente lo stato di salute complessivo degli ospiti".

Alla luce di queste premesse e alla favorevole evoluzione del quadro clinico, l’Ausl ha autorizzato la ripresa dei nuovi inserimenti di ospiti a partire da lunedì prossimo. "Tutti gli enti coinvolti e il gestore mantengono alta l’attenzione e la vigilanza, con l’obiettivo di superare pienamente questa fase, nel massimo interesse degli ospiti, delle loro famiglie e dei lavoratori – concludono Cavallucci e Neri –, che ogni giorno operano con impegno e professionalità all’interno della Casa Residenza Anziani di Meldola".

