Casa di riposo: "Dura ripartenza post sisma"

"A breve organizzeremo una riunione pubblica per fare il punto della situazione sulla casa di riposo del paese, perché le difficoltà del dopo terremoto non sono poche". Lo annuncia il presidente della casa di riposo ‘Brentani-Nuti’, ed ex sindaco di Tredozio, Luigi Marchi.

Il terremoto del 18 settembre 2023 creò molti danni materiali anche alla struttura per anziani, costringendo i dirigenti a trasferire nella residenza ‘Il Fontanone’ di Faenza ben 23 dei 41 ospiti. Lo scorso Natale 12 sono stati riportati a Tredozio (9 sono rimasti a Faenza) in seguito all’esecuzione di alcuni lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza antisismica una parte danneggiata della struttura, con una spesa di 200mila euro, frutto di risparmi, fondi propri e tante donazioni per 99mila euro. Nel frattempo i 30 ospiti a Tredozio sono rimasti 27.

"Per poter proseguire – racconta il presidente – abbiamo bisogno di riempire la struttura. Quindi stiamo cercando di avere occupati tutti i posti disponibili, cioè 30. Oltre che dal nostro comune, noi abbiamo sempre ospitato anche anziani del territorio di Faenza e Forlì, come pure dalla Toscana e da Firenze".

E gli altri 9 che sono rimasti a Faenza, quando potranno tornare in paese? Risponde il presidente Marchi: "La seconda parte della struttura ancora da recuperare richiede ingenti lavori di ristrutturazione, o forse di demolizione e ricostruzione, con una spesa di oltre 2milioni di euro, secondo il preventivo. Stiamo lavorando per trovarli, ma la strada è tutta in salita". Marchi non vuole sbilanciarsi, ma l’obiettivo sembrerebbe quello di trovare presto questi fondi, grazie ad interventi pubblici e privati, partecipazione a bandi e donazioni per completare i restauri post-terremoto entro il 2026 o al massimo entro giugno 2027.

Il presidente racconta anche il difficile periodo del post-terremoto per gli ospiti della struttura che hanno necessariamente dovuto cambiare abitudin e, in diversi casi, addirittura trasferirsi. Commenta il presidente Marchi: "Il lavoro ancora da svolgere è molto più oneroso del precedente, ma siamo fiduciosi che non saremo abbandonati; la casa di riposo di Tredozio deve ritornare un vanto per la nostra comunità e per la vallata e siamo fiduciosi nel futuro. La casa di riposo, nel 2024, ha compiuto 70 anni di vita e di servizio alla comunità ed è, oggi più che mai, un patrimonio di tutti".

Fondata nel 1954 come Ipab e trasformata in Fondazione Brentani-Nuti-Bonaccorsi-Tredozi (questi sono i nomi dei benefattori grazie ai quali ha preso vita e si è mantenuta), attualmente la casa di riposo di Tredozio è amministrata da un consiglio di cinque persone che svolgono il servizio come volontari, fra cui il presidente Luigi Marchi, il parroco don Massimo Monti e due rappresentanti di nomina comunale. La speranza di tutti – consiglio d’amministrazione, ospiti e famiglie – è che si possano ricongiungere tutti al più presto nella casa ‘madre’ del paese e che l’attività della struttura possa presto riprendere a pieno regime.