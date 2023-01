Casa disabitata, crolla un muro

Sulla strada di Collinello che sale al centro abitato nella serata di martedì è avvenuto il crollo di un muro di una casa disabitata. Erano circa le 19,15 quando un rumore di pietre ha allarmato i vicini che si sono ritrovati davanti le macerie di quello che prima era uno dei muri perimetrali della casa. Sul luogo sono intervenuti vigili del fuoco, Carabinieri e Polizia Locale. Una famiglia di tre persone che abita nella casa vicina è stata invitata a trovare una sistemazione per alcuni giorni, come confermato dalla sindaca Gessica Allegni, per motivi precauzionali.