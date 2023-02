Casa Morgagni, la demolizione fa discutere "Un obbrobrio". "Ma il centro va risanato"

All’inizio della settimana è stata demolita la casa in cui il 25 febbraio 1682 nacque Giovanni Battista Morgagni, il medico ritenuto il padre della moderna anatomia patologica: a lui era intitolato il vecchio ospedale e, oggi, il nuovo padiglione di Vecchiazzano. L’immobile di proprietà privata, situato in via Missirini, era in evidente stato di abbandono. Il vicesindaco Daniele Mezzacapo ha detto che si tratta "della prima grande opera resa possibile dalla variante urbanistica del 2021 pensata per rendere possibile l’abbattimento di un immobile al fine della ricostruzione e riqualificazione". Il vicesindaco ha aggiunto che "la facciata sarà ricostruita identica al passato" e che la lapide "rimossa già dieci anni fa sarà collocata in modo da essere visibile". Ma l’operazione fa discutere così come, a suo tempo, fu l’approvazione della variante. Critica, fra gli altri, la sezione forlivese di Italia Nostra: "Quella casa doveva essere salvata dalla città, in primo luogo per l’importanza della memoria civica al di sopra del disinteresse privato, ma anche dalla tutela ministeriale, che non è stata richiesta". L’associazione, che si batte per la tutela del patrimonio storico e artistico, chiede: "A che serve ora un edificio nuovo ’più sicuro’, con la stessa sagoma, magari con la lapide ritrovata, per la memoria di Morgagni, sapendo che quella casa poteva essere recuperata con i suoi spazi e materiali? La stessa Regione lo aveva indicato: dove ci sono edifici contigui, la sostituzione di un elemento comporta maggiori rischi per la stabilità di quelli limitrofi rispetto al consolidamento dell’esistente e in molti casi minori costi".

"Fermamente contrari" alla variante, definita "frettolosa", sono i consiglieri di Forlì e Co. Federico Morgagni e Giorgio Calderoni. La casa era per loro "di indubbio valore storico e culturale". Chiedono, per il futuro, "approfondimenti sugli aspetti testimoniali" e sui "rischi di stabilità". Inoltre, "ci chiediamo se non sarebbe stata preferibile la creazione di un centro studi nella casa natale". Ma il Comune, chiudono, "aveva già dimenticato il 250° anniversario della morte di Morgagni", che "a Padova, dove insegnò, è celebrato al pari di Galileo Galilei".

Testi di Fabio Gavelli