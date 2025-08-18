Casa-mostro che tutti evitano, pericolante, pericolosa: “Il mio forno ormai è deserto”

Forlì, 19 agosto 2025 – “È un degrado che va avanti senza sosta da ormai diciott’anni, e quel che è peggio è che sembra che a nessuno interessi della sicurezza dei cittadini”.

È stremata dalla situazione, Romina Boscherini, una dei tre soci del panificio Mirna & Paolo, a ridosso del centro storico, in viale dell’Appennino 19, di fronte a uno stabile da tempo abbandonato che occupa i numeri civici dal 21 al 25, struttura vecchia di almeno cent’anni, che inizialmente ospitava abitazioni con negozi annessi. “I primi disagi sono iniziati nel 2007, quando alcune tegole hanno cominciato a cadere nel lato posteriore: sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a rimuoverle – racconta Boscherini –. Ma dopo poco ha ceduto anche una parte del cornicione frontale dello stabile, e la soluzione della giunta dei tempi è stata quella di costruire delle impalcature, che sono rimaste per ben dieci anni, senza che nulla, nel frattempo, venisse fatto per la sicurezza”.

Il proprietario della struttura però non ha rimborsato al Comune il costo dell’intervento, e di conseguenza le impalcature sono state poi rimosse, mantenendo solo la protezione sul tetto. “Ai lati sono stati piantati dei piloni di cemento. Ma in tutto questo tempo, lo stabile è rimasto abbandonato, e ha quindi iniziato a popolarsi di ratti, piccioni e perfino di abusivi che per diverso tempo l’hanno occupato, provocando enormi disagi anche alla nostra clientela – prosegue Boscherini –. Io ho continuato a segnalare la situazione al Comune per ben tredici anni, fino al 2020, quando li ho chiamati denunciando che i piloni stavano cedendo, rappresentando un pericolo per chi parcheggiava su via Capanni. La stessa via è stata poi chiusa per sei mesi nel 2021, quando la precedente amministrazione ci ha garantito che lo stabile sarebbe stato finalmente messo in sicurezza. Risultato? Hanno semplicemente rimosso il parcheggio di via Capanni”. Così Boscherini ha gettato la spugna.

Fino al mese scorso, quando la pericolosità della situazione è tornata ad essere oggetto dell’attenzione del sindaco Gian Luca Zattini, che dopo ulteriori segnalazioni dei cittadini del quartiere ha firmato un’ordinanza che imponeva, come soluzione a breve termine, il transennamento dell’area pubblica attorno allo stabile, inclusi marciapiede e pista ciclabile, e la presentazione al Servizio edifici pubblici di una relazione redatta da un tecnico sulle verifiche riguardanti il dissesto dell’edificio e sugli interventi da eseguire. Soluzione che però non si rivela efficace né per i cittadini né per i commercianti della zona: “Da quel momento il Comune ha chiuso la ciclabile facendo deviare le biciclette in via Capanni – spiega Boscherini –, confondendo però così i ciclisti, che ora non sanno dove circolare, e utilizzano la via in entrambi i sensi, rischiando di scontrarsi tra loro e con le macchine. Il percorso pedonale è invece stato spostato dall’altro lato, così che i passanti devono fare il giro dell’isolato per venire da noi; cosa che, ovviamente, la maggior parte dei clienti non intende fare, provocando al nostro panificio un grave danno economico. Sono state inoltre cancellate le strisce pedonali, così se ora un cittadino viene investito risulta essere una sua responsabilità – conclude Boscherini –. A questo punto noi, come commercianti e cittadini, non sappiamo davvero più cosa fare”.

Il prossimo capitolo di questa lunghissima storia dovrebbe essere scritto nelle prossime settimane, quando scadranno i trenta giorni concessi dall’ordinanza del primo cittadino al proprietario per eseguire tutti i lavori di messa in sicurezza dell’immobile in base alle indicazioni del tecnico interpellato. Proprietario che intanto ha fatto sapere, tramite l’avvocato Jacopo Zanotti, di essere in contatto attivo con l’ente, nonostante l’età anziana, le condizioni di salute ed economiche precarie e lo stato d’ipoteca in cui si trova l’immobile, che ha allontanato altri soggetti dall’ipotesi di acquisto, e quindi di ripristino, dell’edificio.