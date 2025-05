Casa Orsi Mangelli, ripartono gli incontri

Ripartono domani, presso la Casa di Riposo Orsi Mangelli di Forlì, i ’Gruppi psicoeducativi per famigliari’, organizzati dal Centro disturbi cognitivi per le demenze dell’ Unità Operativa di Geriatria di Forlì, diretta dal dottor Giuseppe Benati, in collaborazione con l’ Associazione Rete Magica e con il Comune di Forlì. Tutti gli incontri, gratuiti e ad accesso libero, si terranno dalle 14.15 alle 15.45. Il primo incontro, di oggi, verterà sul tema ’Il disturbo neurocognitivo: i sintomi, la progressione e le terapie’.