La pasticceria ‘Casa Pavlova’ raddoppia: “Un luogo dal grande potenziale”

Forlì, 20 ottobre 2025 – Da oggi Forlì è un po’ più rosa. Casa Pavlova, la pasticceria di via Oberdan caratterizzata dall’inconfondibile tinta pastello che ricopre ogni cosa, dal bancone fino al cappuccino, si allarga e va a includere anche la vicina ‘Fiasca’.

“La pasticceria rimarrà – spiega la titolare Daniela Izzo –, ma resterà aperta solo fino alle 13, mentre nell’altra sede saremo attivi dalle 7 fino all’una di notte, con una proposta ancora più ampia che includerà anche preparazioni più complesse”.

All’ex Fiasca, quindi, si partirà con le colazioni per arrivare poi ai brunch (una fusione tra ‘breakfast’ e ‘lunch’ che, tra preparazioni dolci e salate, è particolarmente consumata nei weekend, quando ci si alza tropo tardi per fare colazione, ma troppo presto per consumare un vero pranzo), passando poi per pranzi veri e propri, che includeranno anche tartare e altre prelibatezze fino ad arrivare agli aperitivi e ai cocktail del dopocena.

“Le idee sono tante – racconta Daniela – e contiamo di realizzarle tutte. In particolare vogliamo puntare sugli eventi e su tanti momenti di condivisione che spero piaceranno ai forlivesi”.

Daniela Izzo aveva aperto Casa Pavlova nel maggio 2023, una data che ai forlivesi ricorda solo una cosa: l’alluvione. Anche la famiglia di Daniela era stata toccata dal disastro, ma lei non aveva voluto fermarsi, anzi: aveva spinto sull’acceleratore per portare a termine il suo progetto entro i tempi e il giorno dell’inaugurazione aveva organizzato un aperitivo benefico, il cui ricavato era stato donato in favore degli alluvionati.

Ora, a distanza di oltre due anni dal taglio del nastro, il bilancio è così buono da spingerla a lanciarsi nella nuova avventura, continuando a puntare sulla stessa zona della città, e non una qualunque: la nuova sede di Casa Pavlova, infatti, si trova all’interno del parco ‘Annalena Tonelli’, affacciato proprio sul retro della Galleria Vittoria, un’area del centro storico che da molti anni tenta la strada della rinascita. La recente – milionaria – riqualificazione da parte del Comune ora fa sperare in nuove prospettive, ma nulla è garantito, e quella di Daniela resta una scommessa.

“Conosco bene i problemi della Galleria e di questo parco – le parole di Daniela –, ma questo locale per me resta uno dei più ricchi di potenziale della città e io ho voluto crederci. Forlì è una città splendida, con grandi potenzialità, ed è giusto fare del nostro meglio per renderla ogni giorno un po’ migliore”. La nuova Casa Pavlova ha aperto già ieri per il brunch domenicale e, dopo un piccolo rodaggio, già da questa settimana comincerà a lavorare a tempo pieno.