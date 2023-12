Casa Romagna, la festa d’inaugurazione in piazza Saffi

Forlì, 22 dicembre 2023 - Sono già aperti da diversi giorni, in piazza Saffi, all'interno di Palazzo Talenti-Framonti il bar, la pizzeria e l’osteria, i primi tre tasselli di 'Casa Romagna', ma si è tenuta ieri in una festa su invito, l’inaugurazione ufficiale, con tanto di brindisi augurale e panettone gigante, in tema con le imminenti festività. Il progetto va a prendere il posto di Eataly a palazzo Talenti-Framonti, di proprietà di Civitas, società partecipata e braccio operativo della Fondazione Cassa dei Risparmi e in buona misura coincidente con la stessa e vedrà, oltre alle tre realtà legate al mondo della gastronomia, anche la partecipazione di realtà del terzo settore, culturali, aziende del territorio, artigiani.

“Il percorso è già avviato – introduce il presidente della Fondazione Carisp Maurizio Gardini –, ma una ulteriore parte molto consistente entrerà in rodaggio un po’ alla volta. Con Casa Romagna vogliamo offrire un luogo accogliente ai forlivesi e ai romagnoli, ma anche alle tante persone che arrivano da fuori e che vogliono incontrare un territorio conoscendo il suo modo di mangiare, ma, più in generale, il suo modo di vivere. Vogliamo che questo posto sia una vetrina per le tante eccellenze delle nostre zone, capace di portare Forlì nel mondo”.