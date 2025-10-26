Casa Romagna. Primo segnale di rilancio: in piazza la ‘Vesuviana’ aprirà al posto di ‘Marì’

Prova a ripartire Casa Romagna, il luogo dedicato al gusto affacciato su piazza Saffi all’interno di palazzo Talenti Framonti. Dopo la chiusura de ‘La Marì’ che lo scorso maggio ha lasciato il locale, ecco che il primo piano torna ad accendere le luci con una nuova pizzeria: a tenerne le redini sarà il team de ‘La Vesuviana’. Ad annunciarlo, con un video sui social, è stato nelle scorse ore Luigi Taiuti, titolare insieme al fratello Gaspare, da una location che lascia poco spazio ai dubbi: l’inconfondibile balcone panoramico affacciato su piazza Saffi e su corso della Repubblica. In coda al filmato c’è anche l’indirizzo, col civico 41 che dà un’ulteriore conferma. Non è stata ancora resa nota la data dell’apertura.

La pizzeria ‘Vesuviana’ aveva aperto i battenti a San Martino in Strada nel 2017, per poi, nel 2022, sbarcare anche in via Zanchini, con una proposta leggermente diversa, puntando sempre sulla pizza tipica napoletana, ma qui (quasi) solo da asporto e a domicilio. "La Vesuviana arriva anche in centro a Forlì", annuncia Taiuti nel suo video, facendo intendere che, proprio come a suo tempo fece ‘La Marì’, il locale in piazza Saffi non si sostituirà, ma si sommerà a quelli esistenti. "La pizza resta la stessa – aggiunge – però l’offerta si arricchisce con la cucina".

È il primo tassello di un rilancio in cui la Fondazione Cassa dei Risparmi, proprietaria del palazzo, continua a credere: Casa Romagna, di fatto, non è solo il nome complessivo del progetto, ma è anche la cooperativa che lo gestisce. Il progetto è nato nel 2023 come risposta alla chiusura di Eataly che aveva occupato l’edificio negli anni precedenti, e nelle intenzioni dei promotori avrebbe dovuto essere composto da tre diverse realtà: il bar al piano terra; la pizzeria al primo e l’osteria del secondo piano. Con l’obiettivo di diventare una vetrina della Romagna in pieno centro storico.

C’è già stato il ricambio di alcune attività: si è concluso il sodalizio composto da Davide Casamenti, titolare del ristorante ‘Alla vecchia osteria’ di San Zeno, Filippo Drudi (pub ‘Lato B’) e Simone Fornasari (‘Tenuta del gelso’ di Bertinoro), chiamati a gestire l’osteria. Anche ‘La Marì’ ha seguito altre strade. Resta, invece, ‘Flora’ a gestire il bar e il dehors sulla piazza. Ora, con l’arrivo de ‘La Vesuviana’, Casa Romagna riaccende i propri forni e, simbolicamente, anche le proprie ambizioni. A breve dovrebbe emergere anche il nuovo gestore dell’osteria.

Sofia Nardi