Casadei: "Il nostro segreto?. Le persone e la qualità dei servizi"

Un traguardo importante, quello raggiunto dal negozio di elettronica Casadei Expert di via Vivaldi nel quartiere Ronco che oggi spegne ben 64 candeline. "Quando siamo partiti nel 1961 – racconta il fondatore Germano Casadei – era un altro mondo. Non c’era nessuno degli elettrodomestici che vendiamo oggi e altro che maxischermo: la tv era in bianco e nero e trasmetteva un canale solo. Oggi la tecnologia ha fatto passi da gigante e noi li abbiamo seguiti, sempre cercando di mantenere un buon rapporto tra qualità e prezzo".

L’azienda fu fondata dai fratelli Germano e Luigi Casadei e, oltre a loro, contava altri tre dipendenti, poi nel tempo si è unita anche la sorella Aurelia insieme al marito. Oggi la squadra è cresciuta, ma non quanto avrebbe potuto se avesse fatto scelte diverse: "Abbiamo voluto mantenere un rapporto con il mercato che io definisco ‘normale’ – spiega Casadei –, evitando corse alla crescita esponenziale e secondo me, a conti fatti, è per questo che siamo durati nel tempo: perché ancora oggi riusciamo a mantenere sia la vendita che i servizi, proponendo anche dei tecnici per le riparazioni e consolidandoci, così, come un punto di riferimento per i forlivesi, grazie anche al sodalizio con il marchio nazionale ‘Expert’. Abbiamo voluto evitare il rischio di farci stritolare dal mercato e di diventare solo numeri e abbiamo scelto di rimanere persone".

Molte di queste persone sono nella squadra di Casadei Expert da una vita intera, come, ad esempio, Armando Casadei, assunto quando aveva 16 anni e che ora, dopo la pensione e dopo essere stato insignito dalla Prefettura di Forlì del titolo di ‘Maestro del lavoro’, continua ad andare in negozio tre giorni alla settimana: "Anche dopo il suo pensionamento i clienti continuavano a chiederci: ‘Poi mi mandi Armando, vero?’, così gli ho chiesto di continuare a venire e lui ha accettato volentieri". Come Armando, in azienda ci sono molti altri dipendenti ‘storici’ che oggi festeggiano insieme a Germano, "come in una grande famiglia".